新任世界球王澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在ATP年終賽分組賽展現頂級宰制力，面對美國好手謝爾頓（Ben Shelton），在全場發球狀態近乎完美下，終場以6：2、7：6（7：4）直落二勝出，這不僅讓他生涯對戰謝爾頓保持完美的7戰全勝，更率先搶下分組前兩名，成為第一位挺進今年ATP年終賽4強的選手。

今年ATP年終賽在義大利杜林引爆戰火，澤瑞夫此役面對試圖尋求突破的謝爾頓，沉穩應對對手的各種戰術變換，無論是網前壓迫或底線來回，球王皆穩紮穩打。關鍵第二盤雙方僵持進入搶七，澤瑞夫在首個賽末點就把握機會取勝。賽後他直言，「我當時對那顆球要做什麼非常清醒，一切都完美執行。」

隨著這場勝利入袋，澤瑞夫在小組賽拉出2勝0敗的絕佳氣勢，朝著生涯第三座年終賽金盃全速邁進。反觀吞下小組賽首敗的謝爾頓則是1勝1敗，下一場將碰頭20歲的西班牙新星霍達（Rafael Jodar），晉級之路背水一戰。

同組另一場賽事同樣話題十足，法國好手菲斯（Arthur Fils）歷經苦戰，以4：6、6：2、6：2逆轉擊敗同為年終賽初登場的霍達，搶下個人在年終賽的首勝。霍達此役中段身體明顯不適，不僅吞藥調整、補充香蕉與能量膠，賽後更坦言體能見底、難以競爭。

值得一提的是，澤瑞夫今年因阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與辛納（Jannik Sinner）相繼受傷而登上世界球王寶座，外界不乏質疑聲浪。不過，球王近期用紮實的連勝表現回應雜音，不僅連續拿下對戰世界排名前10名球員的勝場，更展現出球王應有的霸氣，持續在杜林寫下屬於自己的網壇新篇章。