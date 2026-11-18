台灣大哥大運動家族十六位選手出征愛知．名古屋亞洲運動會，其中十一位選手在拳擊、舉重、網球、高爾夫球、桌球及體操等六大項目，奪下一金、一銀、七銅共九面獎牌。台灣大哥大董事長蔡明忠日前與總經理林之晨舉辦感恩餐會，頒發七位數奪牌助威金，並致贈每位選手一支iPhone 18 Pro旗艦機，累計獎金逾四百萬元。

蔡明忠表示，奪牌榮耀來自選手多年來的努力與堅持，也感謝教練團隊及社會各界支持。台灣大廿三年來累計投入十三億元，持續提供資源，陪伴運動員走向世界，也展望洛杉磯奧運。

台灣大也在亞運期間串聯粉絲與選手母校，名古屋亞運「台灣大勝」應援活動在社群累計逾六六七二則留言、觀看突破廿六萬次；八支選手應援影片，經選手分享後累計四十八萬觀看人次。

感恩餐會當天，林郁婷、郭婞淳、陳念琴、林昀儒、陳冠伶、李智凱、唐嘉鴻、黃筱雯、鄭怡靜及丁華恬等十位運動家族選手到場。

林郁婷完成女子六十公斤級二連霸奪金。她分享，巴黎奧運因賽程安排錯過的勝利者舞台，這次在名古屋完成，「巴黎沒走完的那段，這次補回來。這面金牌是大家一起拚出來的『台灣大勝』！」

摘下女子六十五公斤級銀牌的陳念琴，在賽後擁抱並高舉對手，展現運動員精神，表示將把態度延續到未來的比賽。高爾夫球選手曾雅妮也將獎牌榮耀歸功於團隊，現場選手齊聲高喊「台灣大勝」，也為二○二八洛杉磯奧運集氣。