BWF超級500等級的香港羽球公開賽，台灣女雙組合許尹鏸、林芝昀，今天在首輪32強面對自家人林芷均、楊筑云，鏖戰55分鐘後，才以21比23、21比17、21比14過關晉級16強。

世界羽球總會（BWF）超級500等級的香港公開賽，台灣共23組人馬參賽，不過今天登場的首輪32強會內賽部分賽事，台灣選手除了女雙許尹鏸、林芝昀外，其餘全軍覆沒。

世界排名第6且已經取得年終賽資格的許尹鏸、林芝昀，被列為大會第4種子，賽前與林芷均、楊筑云對戰2場各取1勝。

今天雙方在首輪狹路相逢，首局許尹鏸、林芝昀浪費比賽尾聲19比17的領先，遭對手逆轉吞敗；第2局許尹鏸、林芝昀從比賽中段的5比9落後，拉出一波12比5的攻勢，順利搶下第2局。

決勝的第3局，比賽前段雙方還形成拉鋸戰，不過許尹鏸、林芝昀在10比9領先時，靠著出色的前、後場吊動，頻頻造成對手失誤，直接一波10比1的攻勢，取得20比10的10個賽末點，最終收下勝利。

許尹鏸與林芝昀在名古屋亞運止步女雙8強，不過從10月開始的5場BWF賽事，雖有2場首輪淘汰，但最近2場分別獲得亞軍和季軍，近況維持不錯。

至於今天登場的男雙賽事，台灣共3組出賽，包括陳子睿/林煜傑、李芳任/李芳至、李哲輝/楊博軒全都不幸落敗。

其中陳子睿與林煜傑，和世界第2的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、菲克利（Muhammad ShohibulFikri）鏖戰到第3局一度以19比18領先，可惜因為連續2次致命失誤而遭逆轉吞敗。