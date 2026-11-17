行政院9月通過「國民體育法」修正草案，明定國民小學體育班自核定之日起不再新增設班，並轉型成「社團化與社區化」發展；針對全台163校國小體育班存廢議題，運動部常務次長洪志昌今天出面說明，強調政策方向是「轉型」而非「廢除」，國小階段不應過早進行專項化與過度訓練，以免影響學童受教權與身心發展，未來將透過多元運動探索、保留學校代表隊及偏鄉實驗專班等配套，最快明年啟動轉型。

洪志昌表示，過去國內不乏國小成績亮眼、但升上國高中卻表現停滯的案例；反之，若在國小階段廣泛接觸各項運動，不僅能保障學科受教權，升上國中後也能有更多元的項目選擇。根據運動部針對地方政府、學校、民間團體及教師、專任教練所做的問卷調查，有高達68％受訪者贊成轉型，反對者僅占17％，15％無意見。

目前運動部已委託台師大進行轉型配套研析，截至10月底已完成29場專案會議、4場焦點座談、2場外部諮詢及4場分區公聽會，預計年底前提出完整報告，待會同教育部報請行政院核定後即可實施，最快明年上路。

在部會分工與經費方面，行政院已於7月13日拍板，自民國116年1月1日起，體育班業務將正式移交教育部，教育部也已編列6億多元經費支應；運動部則負責專任運動教練的審查與撤照，並持續挹注基層運動選手訓練站資源。

針對外界擔憂轉型後恐出現選手斷層，洪志昌強調，各校仍可成立「運動代表隊」，學校編制內的專任教練工作權也將不受影響。此外，考量偏鄉特殊性，如全校僅3、40人的紅葉國小卻擁有棒球隊，高度依賴運動代表隊進行招生，未來轉型計畫也納入「實驗專班」機制，只要符合需求並通過申請即可設立，兼顧基層培育與教育本質。