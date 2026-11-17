青年奧運跆拳道金牌得主鄭博隅日前在達卡青奧男子55公斤級金牌戰取勝摘金，為代表團奪下珍貴金牌，談到這場意外驚喜的奪金之旅，他在今天出席代表團返國餐會時笑表示，真的很不可思議，也從沒想過自己能拿到這一塊非常重大的金牌。

回顧奪金歷程並不容易，鄭博隅透露，當地場館沒有冷氣，室溫甚至飆到38度至39度，高溫悶熱的環境對體力是一大考驗。每次打完比賽，他都必須盡快冰敷並調整狀態，適應異國氣候。金牌戰面對實力強勁的世青金牌對手，他首回合雖因讀秒階段失守落後，但次局冷靜沉著、憑藉積極度扳平局勢；決勝第三回合更在最後關頭把握機會連拿分數，以6：4鎖定勝利。

談到跆拳道生涯的起步，鄭博隅笑說，小學時後曾接觸過足球，不過考慮到足球在國內發展並不容易，加上離家步行就能到道館，想去放電、發洩體力而接觸跆拳道，沒想到一路練出興趣。隨著在國中、高中階段逐漸在全國賽事嶄露頭角，甚至在國際舞台摘金，他坦言這段路雖然經歷過沒有成績的低潮，但在教練與家人的鼓勵下，總算一步步堅持下來。

即將邁入新的訓練階段，鄭博隅放眼明年的世界中學生運動會，期望能繼續在國際賽場上突破自我，續寫屬於自己的跆拳道篇章，「希望可以一步一步往世界的舞台上走，能打到一個算一個。」