2026年IFMA世界青年泰拳錦標賽於11月6日至16日在奧運發源地臘奧林匹亞盛大舉行，超過100個國家與800多位選手參與。中華代表隊本屆精銳盡出，派出8位優秀青年選手遠征歐洲，歷經多日高強度的國際賽事激戰，最終橫掃1金、6銀、6銅，合計13面獎牌，不僅創下「全員奪牌」的驚人紀錄，更一舉刷新中華代表隊參加IFMA世界青年泰拳錦標賽以來的歷史最佳成績，向世界展現台灣新生代泰拳小將的堅強實力與無畏拼勁。

本屆賽事中，中華小將在各年齡層、量級與競賽項目皆大放異彩，將平日嚴苛的訓練成果化為賽場上的高光時刻。其中，陳璿兆表現尤為搶眼，在男子空拳技術組中展現精湛功底與沉穩氣勢，一舉勇奪本屆中華隊最高榮耀的金牌，同時也在U16／60KG男子墊上泰拳斬獲銅牌，個人包辦1金1銅。

女子選手同樣巾幗不讓鬚眉，曹欣語在U14女子組展現全能身手，分別於44KG競技泰拳與46KG墊上泰拳奪下雙銀；粘芷芸則在競爭激烈的U18／63.5KG女子墊上泰拳奮戰不懈，為中華隊再添一面銀牌。

此外，多位小將亦在多項賽事中雙線開紅盤：年紀最小的李泇鋊於U10男子組表現亮眼，勇奪32KG墊上泰拳銀牌與禮師舞銅牌；方翔恩在U14／52KG男子組連戰皆捷，包辦墊上泰拳銀牌與競技泰拳銅牌；翁鏡家於U16／51KG男子墊上泰拳穩健發揮，摘下銀牌；李樂維則在U14／44KG男子墊上泰拳及男子空拳技術組雙雙奪銅；齊少均亦於U16／54KG男子墊上泰拳奮力拼搏，為台灣奪下一面寶貴銅牌。

8位選手合計抱回13面獎牌，充分印證中華隊在青年泰拳領域的全方位競爭力。

這份得來不易的歷史佳績也獲得運動部高度肯定，運動部已於第一時間向獲獎選手頒發賀電及獎狀，高度讚揚選手們在國際舞台上為國爭光的傑出表現，也彰顯政府對青年運動人才培育與國際競技發展的深切重視。

2026 IFMA世界青年泰拳錦標賽 中華代表隊完整獲獎名單（1金6銀6銅） • 金牌（1面） • 男子組 空拳技術組：陳璿兆 • 銀牌（6面） • U10／32KG 男子組 墊上泰拳：李泇鋊 • U14／44KG 女子組 競技泰拳：曹欣語 • U14／46KG 女子組 墊上泰拳：曹欣語 • U14／52KG 男子組 墊上泰拳：方翔恩 • U16／51KG 男子組 墊上泰拳：翁鏡家 • U18／63.5KG 女子組 墊上泰拳：粘芷芸 • 銅牌（6面） • U10 男子組 禮師舞：李泇鋊 • U14／44KG 男子組 墊上泰拳：李樂維 • U14／52KG 男子組 競技泰拳：方翔恩 • U16／54KG 男子組 墊上泰拳：齊少均 • U16／60KG 男子組 墊上泰拳：陳璿兆 • 男子組 空拳技術組：李樂維

中華代表隊能夠在世界殿堂締造歷史，除了選手們在擂台上的無懼拼搏，更歸功於教練團長期的專業指導、隊職員與工作夥伴的全力支援，以及社會各界的溫暖力挺。代表隊特別感謝台北市中興獅子會、國際獅子會300A 1區第17分區主席吳宸瀚、台北市圓心獅子會、台北市功殿同濟會、宏憶精密有限公司及台北市凡宇獅子會等單位慷慨解囊，成為選手遠征海外最堅實的後盾。

中華民國泰國拳協會理事長蔡豐穗表示，國際賽事能夠順利奪牌，主要是歸功於創會理事長所奠下良好的基礎，以及全國各地教練積極地參與輸送選手，加上選訓委員、裁判組等公正的協作，甄拔優秀選手，以及後勤團隊的全力支援，才能自我突破創下佳績；明年起，國手除了必須要有協會認定的比賽成績外，更必須符合國際泰拳總會的「段位」（Khan）要求，才能用公費代表中華台北出賽。