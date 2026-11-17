我國參加非洲塞內加爾達卡青年奧運會的代表團今天舉行返國餐會，本屆賽事奪下2金4銀3銅的佳績，中華奧會主席兼代表團團長蔡家福致詞時，特別感謝運動部部長李洋安排溫馨豐盛的午宴接待選手與教練。

蔡家福表示，本屆青奧是史上首次在非洲舉行，挑戰艱鉅，田徑選手更必須頂著高達39度的高溫出賽；雖然主辦單位設有選手人數限制，我國僅派出37位選手，但在國際高強度競爭下仍展現堅韌精神，最終奪下2金4銀3銅的佳績，奪牌比例相當高。

蔡家福提到，自己雖未能親征現場，但天天透過轉播緊盯團本部賽事，對選手們展現的「台灣韌性」印象深刻，也已親自發放獎勵金慰勞選手。他也藉此機會感謝運動部、國訓中心、各參賽協會、醫護團隊及教練團的全力支持，並呼籲未來應多為年輕選手爭取更多比賽與訓練機會。

今天利用立法院備詢空檔出席的李洋幽默笑稱，自己過去沒有機會參加青奧，直呼大家的青奧旅程肯定是既有趣又記憶深刻。李洋強調，無論最終成績是否奪牌，青年運動都是運動部持續推廣的重中之重，未奪牌的選手同樣用汗水讓世界看見台灣的努力。

李洋也承諾，未來運動部會針對各項需求持續精進，傾聽選手與教練心聲，讓後續的後勤支援與競技發展能夠做得更好。