台灣桌球女將陳思羽昨天深夜在社群平台宣布退役，結束長達24年的選手生涯。她的最後一場國際賽，正是上月亞洲桌球錦標賽女團銅牌戰；四度站上奧運舞台、世界排名最高曾來到第10的她，將最後一次披上中華隊戰袍的記憶，留在與學妹共同站上頒獎台的時刻。

33歲的陳思羽在社群分享亞錦賽男女團合照，寫下：「人生最後一場國際賽……很圓滿。」她透露，自己是在發燒狀態下結束比賽，也是人生首度感染流感，但看到團隊平安完成賽事，仍讓她感到欣慰。她也特別把祝福留給女團新生代，「學妹們都棒棒的～未來靠妳們了。」短短一句話，為自己24年的桌球人生寫下交棒註腳；她也預告，完整的退役感言還會再與球迷分享。

陳思羽上月與吳映萱、葉伊恬、彭郁涵、簡彤娟攜手出征塔什干亞錦賽，女團闖進4強後收下銅牌，寫下台灣女團近7年最佳成績。她不只是陣中資深戰將，也親眼見證年輕選手站上亞洲舞台，這面獎牌因而成為她告別國際賽最圓滿的句點，回顧國手生涯，陳思羽從2012年倫敦奧運起，連續征戰里約、東京與巴黎奧運，是台灣桌球少見的「四朝元老」。她在2016年里約奧運、2020年東京奧運女單都闖進16強；巴黎奧運則與林昀儒搭檔混雙打進8強，女團同樣挺進8強。

她的巔峰不只存在奧運舞台。陳思羽2018年3月世界排名來到生涯最高第10，2014年奪下國際桌總年終總決賽U21女單冠軍，2019年也隨台灣女團拿下世界盃銅牌。今年7月，她還與17歲小將吳映萱搭檔，在WTT塔什干支線賽女雙封后，成為選手生涯末段一段溫暖的傳承畫面，從初出茅廬的少女，到國際賽經驗最豐富的學姊，陳思羽用一次次大賽累積台灣女桌的厚度。她暫時放下球拍，留下的不只是4屆奧運、世界第10與一面又一面獎牌，更是陪著下一代走上舞台的身影。