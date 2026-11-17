台灣網球雙打名將詹皓晴卸下職業選手戰袍，化身「一日教練」重返夢想起點，舉辦生涯首場「讓愛同行」公益網球活動。她帶著兩位助教親自指導當地15名學童，希望以實際行動回饋家鄉，將網球的愛與希望傳承下去。

活動當天，詹皓晴與兩位助教從最基礎的正反拍握拍、揮拍姿勢到網前截擊，一步步手把手細心指導15位小球員。看著孩子們從一開始生疏揮空，到逐漸掌握擊球節奏，詹皓晴臉上滿是掩不住的欣慰，「我一直很喜歡小朋友，之前在疫情期間曾教過一個小妹妹打球，看著他們從完全不會到一點一滴進步，那種成就感真的很不一樣！」

訓練結束後，現場更別出心裁安排了一場「小小記者會」，讓小球員們化身記者向偶像提問。孩子們的問題天馬行空、五花八門，從身上的贊助商服裝、如何面對輸球的挫折、國際賽場的難忘經歷，一路問到「最喜歡吃什麼食物」，童言童語讓詹皓晴哭笑不得，卻依然保持耐心一一認真作答。最後她也貼心送上親筆簽名海報與簽名球，面對合照要求更是來者不拒，為孩子們留下難忘的午後時光。

再次踏進熟悉的東勢網球場，看著球場裡那面斑駁的練習牆，詹皓晴的童年記憶瞬間湧上心頭，「這是我第一次接觸網球的地方，今天一進來看到裡面的牆壁，還是很有感覺！」談起兒時記憶，詹皓晴眼中閃著光芒。小時候父親詹元良帶著姊姊詹詠然練球時，年僅三、四歲的她因為找不到球伴，便自己拖著球拍對著牆壁一遍又一遍練習，聽著單音迴響，「姊姊跟爸爸一練就是兩三個小時，我就自己在旁邊打牆壁，打累了就直接躺在球場旁的椅子上睡覺，睡醒看他們還在練，我就爬起來繼續打！」

除了刻苦練球的回憶，詹皓晴也大笑自曝一段童年糗事。她指著球場巷子旁的遊樂設施笑說，小時候有一次爸爸訓練時對她特別嚴苛，年紀小脾氣拗的她被唸了幾句後竟直接把球拍往地上一丟，喊了一句「那我不要打了！」就氣沖沖跑去躲在旁邊的溜滑梯底下生悶氣，「雖然小時候很愛生氣，但氣消了、哭完了，最終我還是乖乖走回球場拿起球拍。」

從當年總跟在姊姊身後、逢人就問「要不要跟我打球」的小女孩，一路在國際網壇發光發熱，詹皓晴不僅擁有大滿貫雙打決賽與亞運金牌的輝煌資歷，本季依舊保持高檔競技狀態。她在名古屋亞運前先收穫本季第2冠，亞運奪銀後再傳捷報，攜手日本搭檔加藤未唯在香港公開賽一路過關斬將奪下個人本季第3座女雙冠軍；這不僅是詹皓晴生涯第24座WTA巡迴賽金盃，更是她繼2016、2017年後，時隔9年再度於香港公開賽登頂，用冠軍為賽季寫下完美句點。

「網球是讓人很開心的一種運動。」走過職業賽場的高低起伏，詹皓晴曾體會過求好心切帶來的沉重壓力，如今更懂得專注當下、享受每一顆球的純粹快樂。選在此時回到夢想出發的地方舉辦公益活動，她感性表示初衷就是「飲水思源」，希望透過自己的力量讓更多家鄉孩子認識網球、愛上網球，並承諾未來只要休賽季有空檔，都會持續舉辦基層公益教學，陪伴更多熱愛網球的孩子茁壯成長。

隨著今年賽季風光告一段落，詹皓晴也將展開新賽季的備戰，預計明年一月從澳洲布里斯本出發，一路迎戰澳洲網球公開賽。帶著家鄉孩子們給予的溫暖能量，她將繼續在國際網壇揮拍馳騁，並把這份網球的愛與希望不斷延續下去。