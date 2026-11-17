BWF超級500等級的香港羽球公開賽今天下午展開會內賽，台灣共23組人馬參賽，由台灣一哥周天成領軍，他除了力拚站上頒獎台，也要備戰年終總決賽。

世界羽球總會（BWF）香港羽球公開賽從1982年開辦，不過中間曾經歷過多次停辦；台灣在賽史上共拿過4次冠軍，包括陳鋒在1996年的男單，以及戴資穎在2014、2016、2017的3座女單金盃。

今年的香港公開賽，台灣男單共有周天成、林俊易、戚又仁、李佳豪、蘇力揚等人從會內賽打起。

其中周天成去年止步4強，今天力拚獎牌成色更上層樓，他首輪將對上印尼選手烏拜迪拉（Moh.ZakiUbaidillah），雙方曾在去年台北公開賽交手1次，當時周天成輕鬆過關。

至於「左手重砲」林俊易首輪要對上加拿大華裔球員楊燦，雙方過往交手3次，全都由林俊易獲勝。

在女單賽事，目前暫居世界第17的林湘緹，穩坐台灣一姐寶座，她在前2週的賽事，分別打進4強與8強，近況相當出色，她在去年的香港公開賽也闖進4強才落敗，這次首輪要打自家人黃瀞平。

另外，BWF年終總決賽將於12月9日在中國杭州舉行，台灣目前僅男單周天成、女雙許尹鏸/林芝昀、女雙許雅晴/宋祐媗、混雙葉宏蔚/詹又蓁在名單內，需把握香港公開賽做最後調整，不過葉宏蔚/詹又蓁在賽前臨時退賽。