全球20國選手齊聚南極，挑戰Racingtheplanet極地賽事；大會人員以「傳奇人物」形容林義傑，台灣隊力拚再登世界舞台。阿根廷時間今（16）日上午7時30分，南極賽事正式起跑，來自全球20個國家的選手齊聚南極，挑戰四大極地賽事中門檻最高、也最艱鉅的關卡。南極賽事須先取得兩場賽事資格，並經大會邀請才能參賽，堪稱四大極地賽事中的「大魔王挑戰」。

本次台灣隊由林義傑領軍，與隊員黃張維、李銘峰共同挑戰官方團體組別。三人曾於2025年在智利賽事為台灣拿下官方團體冠軍；2026年8月，林義傑與李銘峰再度聯手奪下官方團體賽冠軍。此次團隊再度集結，目標鎖定累計冠軍名次，並期待明年在戈壁賽再下一城，朝四大極地賽事四場官方團體冠軍的「滿貫」目標邁進。

今日賽事採計圈制，選手須在11小時內，沿每圈5公里的路線盡可能完成更多圈數，圈數最多者即為今日冠軍。明日選手還將迎來50公里挑戰；詳細行程與路線安排，預計於一小時後的大會簡報中說明。南極天候瞬息萬變，賽事如何因應氣候與現場狀況、確保選手安全並維持競賽進行，也將考驗大會的組織與應變能力。

今日賽事從南極半月島（Half Moon Island）展開。開賽時天候宜人，沿途可見企鵝與海獅，極地景致令人震撼。但南極氣候變化莫測，野生動物也可能出現在選手路線上。為確保人與動物安全，當海獅經過或在路旁休息時，大會會視現場情況即時調整選手前進方向。

賽事同時以嚴格規範守護南極生態。選手不得攜帶任何包裝食材進入南極大陸，裝備也不得直接接觸土地，必須放置在大會指定、鋪設防護布的區域。每次進入南極大陸前後，選手都須接受生物安全檢查（Bio Check），鞋子也必須以鹽水刷洗，避免將外來物質帶入這片脆弱而珍貴的環境。

Racingtheplanet曾獲《TIME》時代雜誌評選為世界十大最困難挑戰運動項目之一。對林義傑而言，這不只是再一次挑戰極限，也是他長年投入超級馬拉松與極地賽事的延續。大會人員以「傳奇人物」形容林義傑，肯定他早年開拓超級馬拉松極地賽事、征戰多項世界頂級賽事並屢創佳績的經歷。他曾雙腳橫越7500公里撒哈拉沙漠與10000公里絲綢之路，將台灣選手的身影帶往世界極限賽事的舞台。

截至目前，台灣隊暫居第一。面對今日11小時計圈賽、明日50公里挑戰，以及難以預測的南極氣候，隊伍仍將一步步穩定前進。林義傑表示：「我們一定會努力讓台灣繼續在極地賽事站上世界舞台。」

從撒哈拉沙漠、絲綢之路到南極冰原，林義傑與中華隊持續向極限前進。挑戰尚未結束，中華隊將全力迎戰接下來的賽程，為冠軍與四大極地賽事滿貫目標奮戰。