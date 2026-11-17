2026年ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，身為第二種子的西班牙阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）展現絕佳競爭狀態，在小組賽首戰僅花了69分鐘，就以6：2、6：2輕鬆擊敗美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe），在分組賽旗開得勝，也將雙方生涯對戰紀錄改寫為3勝1負。

23歲的阿爾卡拉斯今年迎來生涯第四次年終賽之旅，回顧去年，他一路闖進決賽但不敵宿敵辛納（Jannik Sinner）屈居亞軍，攜著近期在巴黎名人賽與維也納公開賽連續奪冠的「絕對優勢」來到義大利，阿爾卡拉斯首戰一開賽就火力全開，憑藉靈動的跑動與精準致勝球迅速取得4：0領先，且全場僅讓對手拿下4局。

賽後，阿爾卡拉斯在場邊受訪時坦言，這是他職業生涯這個階段感覺最好的一次，「這一年對我來說很不尋常，因為我在家休養了很長一段時間沒有比賽。帶著滿滿的能量與企圖心來到這裡，我現在非常渴望能拿下更多勝利。」

雖然今年曾因手腕傷勢缺陣四個月，但阿爾卡拉斯自8月美網復出以來表現神勇，在22場比賽中豪取20勝。本周他不僅要尋求個人的第30座巡迴賽冠軍，更瞄準本季第六冠以及生涯首座年終賽金盃。接下來他在小組賽還將碰頭俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）與地主希望科博利（Flavio Cobolli），精彩對決備受球迷期待。