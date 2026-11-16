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2026全國虛擬高爾夫公開賽公館運動館落幕 黃郁寧、陳奕群男、女冠軍

聯合報／ 即時報導
2026全國虛擬高爾夫公開賽女子組前三名與頒獎貴賓合影，冠軍黃郁寧（右二）、亞軍詹庭歡（左二）、季軍楊東美（右一）。圖／中華民國虛擬運動總會提供
2026全國虛擬高爾夫公開賽女子組前三名與頒獎貴賓合影，冠軍黃郁寧（右二）、亞軍詹庭歡（左二）、季軍楊東美（右一）。圖／中華民國虛擬運動總會提供

由中華民國虛擬運動總會主辦的「揮桿無界限─2026全國虛擬高爾夫公開賽」，14日在台北市公館運動館舉行全國總決賽並圓滿落幕。經過資格賽與兩輪決賽，女子組由黃郁寧奪冠，男子組冠軍則由陳奕群拿下，兩人各獲得獎金3萬元及獎盃。本屆是台灣近年來第一場全國性虛擬高爾夫公開賽，選手不必受天候與球場限制，即可在全台 BRAVO虛擬高爾夫機台上挑戰全國好手。

賽事自10月16日至11月7日，在全台BRAVO虛擬高爾夫機台進行資格賽，指定球場為「黑色的石頭」。期間不限挑戰次數，以最佳成績計算，累計完賽達150人次，男、女子組各取前6名晉級全國總決賽。

總決賽第一輪在台灣〈老淡水〉18洞進行，各組取前3名；第二輪移師新奧古斯塔18洞，決出最終名次。12位選手在同一套系統、同一標準下，爭奪2026年首屆虛擬高爾夫全國冠軍。

最終成績，女子組由預賽排名第二的黃郁寧後來居上奪冠，預賽第一的詹庭歡獲得亞軍，楊東美獲得季軍；男子組由陳奕群奪冠，鍾荃祐、張立言分居亞、季軍。

中華民國虛擬運動總會秘書長陳鴻雁表示：「虛擬高爾夫讓更多人不受天候、場地和時間限制，也能享受揮桿的樂趣，進而站上全國賽的舞台。這次是台灣近年來第一場全國性虛擬高爾夫公開賽，看到各地選手熱情參與。未來總會將持續推廣虛擬運動賽事，讓更多民眾從體驗走向競技。」

女子組冠軍黃郁寧賽後表示：「總決賽兩輪的球場風格完全不同，每一桿都要很專注。很開心能拿下冠軍，也謝謝主辦單位辦這場比賽，讓喜歡高爾夫的人多了一個發揮的舞台。」男子組冠軍陳奕群則說：「決賽大家程度都很接近，壓力很大，能在最後一輪穩住拿下冠軍，對我來說是很棒的經驗，明年也會再回來挑戰。」

公館運動館3F虛擬高爾夫區，女子組選手同場揮桿競技。圖／中華民國虛擬運動總會提供
公館運動館3F虛擬高爾夫區，女子組選手同場揮桿競技。圖／中華民國虛擬運動總會提供

2026全國虛擬高爾夫公開賽男子組前三名與頒獎貴賓合影，冠軍陳奕群（中）、亞軍鍾荃祐（左二）、季軍張立言（右二）。圖／中華民國虛擬運動總會提供
2026全國虛擬高爾夫公開賽男子組前三名與頒獎貴賓合影，冠軍陳奕群（中）、亞軍鍾荃祐（左二）、季軍張立言（右二）。圖／中華民國虛擬運動總會提供

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