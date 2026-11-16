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足球／西班牙球星亞馬爾疑轉發辱華影片惹議 陸網友要求道歉

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
西班牙足球新星、巴塞隆納球員亞馬爾（Lamine Yamal）。圖／取自亞馬爾微博
西班牙足球新星、巴塞隆納球員亞馬爾（Lamine Yamal）。圖／取自亞馬爾微博

西班牙足球新星、巴塞隆納球員亞馬爾（Lamine Yamal）16日因疑似在社群平台轉發一段含有歧視亞裔元素的影片，引發大陸網友不滿，相關話題登上微博熱搜。不少網友要求亞馬爾公開道歉，甚至呼籲合作品牌解約。目前爭議影片已無法在其帳號看到，亞馬爾本人也尚未公開回應。

據《界面新聞》報導，16日凌晨，亞馬爾在社群平台個人帳號轉發一段二次創作短影音，因影片內容含有歧視亞裔元素引發輿論爭議，目前該影片已被亞馬爾取消轉發。

據大陸足球平台《懂球帝》及網友留存截圖顯示，該影片素材改編自美國動畫喜劇《南方四賤客》（South Park），標題為「14 y/o white girls that listen to Kpop」，意指聽韓國流行音樂的14歲白人女孩，嘲諷那些混淆亞洲文化、胡亂模仿的白人女孩，但影片內容包含「ching chong」等歷史上針對東亞裔的種族歧視詞彙，引發爭議。

報導指出，此爭議最初在大陸部分網路足球社群引發討論，隨著截圖擴散，話題在多個社群平台傳播。有網友留言要求亞馬爾公開道歉，呼籲合作品牌解約，認為取消轉發不等於認錯，也有部分球迷表示不再支持他。此外，韓國及東南亞的亞裔網友也指出，影片中的歧視性詞彙不僅針對華人，也傷害其他東亞裔族群。

亞馬爾目前擁有多個全球品牌代言合作，包括愛迪達（adidas）、大陸手機品牌OPPO、Visa、可口可樂及Konami等。OPPO於2025年1月16日宣布亞馬爾擔任全球品牌大使，合作內容包括全球品牌宣傳、產品物料及足球社群公益項目等。

報導提到，大陸乳製品品牌蒙牛、妙可藍多也曾在2026年世界盃期間與亞馬爾進行短期行銷合作。截至報導發稿時，這些合作品牌還未宣布因此次爭議與亞馬爾解除或暫停合作。

公開資料顯示，亞馬爾出生於2007年7月13日，現效力西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納俱樂部，也是西班牙國家隊成員。他於2023年4月首次代表巴塞隆納一線隊出賽，2024年隨西班牙隊奪得歐洲國家盃冠軍，並獲選賽事最佳年輕球員。

此前，皇家馬德里球星姆巴佩也因涉及大陸前領導人毛澤東的言論，在大陸引發爭議，隨後公開道歉。東鵬飲料、蒙牛及妙可藍多等大陸品牌宣布終止與姆巴佩的合作。

亞馬爾16日凌晨因疑似在社群平台轉發一段含有歧視亞裔元素的影片，引發大陸網友不滿，相關話題登上微博熱搜。圖／取自微博
亞馬爾16日凌晨因疑似在社群平台轉發一段含有歧視亞裔元素的影片，引發大陸網友不滿，相關話題登上微博熱搜。圖／取自微博

亞馬爾 西班牙 辱華

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