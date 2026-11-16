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游泳／王冠閎赴約和曾俊欣打網球 同場還有棒球大咖

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
和王冠閎擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
和王冠閎擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

名古屋亞運奪下男子200公尺蝶式金牌，我國「蝶王」王冠閎成為亞運男子游泳奪金第一人，今天他穿上圍裙和桌球「小林同學」林昀儒合體擔任蛋糕店一日店長，除了自製蛋糕還透露，昨天有赴約和網球「夜市球王」曾俊欣打網球，同場的還有不同領域的頂尖運動員，是很有趣的交流。

曾俊欣和王冠閎是2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運戰友，日前曾俊欣出席活動透露有和王冠閎邀約打網球，王冠閎今天笑說，昨天其實就實現這場網球邀約，同場的還包括棒球名將鄭宗哲和林家正，還有羽球雙打好手葉宏蔚。

王冠閎笑說，整場裡只有自己不是球類運動的選手，大家除了以球會友也有彼此交流，「滿好玩的，希望之後有更多機會。」他還補說，這次聚會就差林昀儒，等林昀儒比完賽勢必要再約。

先前已經帶林昀儒去浮潛，王冠閎今天還透露兩人已經比過游泳，「結果我輸了，我還欠他一頓飯，他也很好，不和我拿。」一旁的林昀儒立刻補一句「他讓我的」，彼此氣氛十分和樂。

林昀儒剛在WTT冠軍賽法蘭克福站打進男單4強，爭取決賽門票的關鍵戰雖在7局大戰不敵日本宿敵張本智和，憑藉4強成績，世界排名仍從第6名上升一席，來到追平個人最佳的第5位。

名古屋亞運男團和男單都打下銅牌的林昀儒，亞運後持續爭戰，自評能在疲憊的狀態下發揮打進法蘭克福站4強，是不錯的表現，「總體來說，今年對我也是值得肯定的一年。」

林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

王冠閎 曾俊欣 棒球

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