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桌球／「桌游CP」當一日店長 林昀儒、王冠閎合體吸粉

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

我國桌球「一哥」林昀儒和游泳「蝶王」王冠閎私下有好交情，兩位頂尖運動員常出遊、大啖美食，成粉絲口中的「桌游CP」，今天兩人合體到蛋糕坊擔任一日店長，下午2點的活動有粉絲凌晨5點就排隊，展現兩人的高人氣。

王冠閎透露，兩人多年前第一次在鏡頭前合體就是在同間蛋糕坊，這次「舊地重遊」值得回憶；林昀儒在旁笑笑補了一句「我們都成長了很多」。

兩人常一起出去吃飯，鹹甜不拘，王冠閎當場考林昀儒自己喜歡的蛋糕種類，林昀儒也能準確答對，展現好交情。

林昀儒透露自己喜歡吃草莓蛋糕，王冠閎鍾愛藍莓巴斯克，今天兩人也穿上圍裙DIY，在甜點上繪製圖案，林昀儒畫得桌球拍維妙維肖，王冠閎還笑說愈畫愈上癮。

身為不同種類的頂尖運動員，「桌游CP」為何有好交情？王冠閎解密說：「有滿多共同興趣，聊得很來，也懂彼此辛苦的地方，都為同樣夢想目標邁進。」他形容兩人關係就像親兄弟，「不忌諱什麼東西，真心話都講。」

林昀儒提到，兩人會參加的綜合大賽差不多，都知道彼此需要克服、需要努力的部分，「互相討論說出來，對比賽有更好幫助。」

林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（右）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影
林昀儒（左）和王冠閎合體擔任蛋糕店的一日店長。記者余承翰／攝影

王冠閎 林昀儒 桌球

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