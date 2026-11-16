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足球／台灣女足長期培訓津貼中斷 李洋盼制度化增加津貼

中央社／ 台北16日電
中華女足隊。圖／中華足協提供
中華女足隊。圖／中華足協提供

台灣女足備戰世界盃附加賽，沒想到長期培訓津貼遭到中斷，運動部李洋今天備詢時表示，自己很重視相關議題，希望國訓未來制度化，增加運動員選手津貼。

台灣女子足球員工會日前透過聲明指出，在女足備戰世界盃之餘，國訓中心與中華民國足球協會召開審查會，決議不採用支持選手全心備戰的長期培訓專案，而是改採「短期按日計費」，讓女足工會透露除了遺憾，更多的是難以理解，但仍會繼續堅定支持並守護每1名選手。

運動部長李洋今天赴立法院備詢時指出，身為運動選手出身，很重視選手相關權益，而國訓中心對任何項目都有相關規定，尤其自己過去就是在國營企業土地銀行球團，所以希望未來制度化後，增加運動員選手津貼。

國訓中心執行長趙士強則提到，並非無預警不採取長期培訓專案，事前與足協已有充分溝通，並解釋國訓分為亞、奧運的兩年培訓計畫，部分單項協會在名古屋亞運結束後，就提出後續的奧運培訓計畫，只是足協近期適逢理事長交接，未提交相關計畫。

因此趙士強日前在國訓特別召集台灣女足總教練、教練團及兩名隊長，表達「有什麼問題中心絕對全力支持」，同時澄清國訓中心針對長期培訓、短期培訓都有給薪制度，並不是以日計算。

李洋 運動部 足球

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