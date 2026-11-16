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ATP年終賽／去年3戰盡墨 謝爾頓有新助力奪首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國好手謝爾頓。 歐新社
美國好手謝爾頓。 歐新社

去年首度取得ATP年終賽門票卻3戰盡墨，美國好手謝爾頓（Ben Shelton）今年有截然不同的開始，他首戰面對法國菲斯（Arthur Fils）以6：2、3：6、6：3拿下勝利，在新任教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）場邊坐鎮下旗開得勝。

今年美網打進決賽的謝爾頓，年終賽名列第3種子，打下1小時又58分鐘大戰勝利的他提到，比賽打得很激烈，尤其是第一盤，且球場速度快，對選手的體力消耗是一大考驗，幾乎每分自己都打到氣喘吁吁，「雖然並非一切都完美，但我整體狀態很好，這是一場很棒的比賽，我可以從中汲取經驗，繼續進步。」

連兩年參與年終盛會，謝爾頓表示首勝意義重大，「尤其是在分組的第一場比賽，給了我更多前進的動力。這裡每一場比賽都很難打，所以如果一開始落後就會陷入苦戰。對我來說，能在這裡觀眾前奪下首勝的感覺太棒了。」

曾和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）長期合作的費雷洛，現在成謝爾頓教練團成員，今天和謝爾頓父親兼教練老謝爾頓（Bryan Shelton）一同坐在場邊；謝爾頓笑說對於新團隊十分興奮，全隊都充滿動力，期待這周能打出出色內容。

今年年終賽同樣在義大利杜林舉行，總獎金達到歷史新高的1575萬美元，全勝奪冠可獲得517萬1000美元高額獎金，首日賽程除謝爾頓奪勝，德國「世界球王」澤瑞夫以6：4、6：4拍下西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar） ，爭取分組前2的四強資格開出紅盤。

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