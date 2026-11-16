卡達亞洲十瓶保齡球錦標賽 李宜柔榮獲女子單人銀牌

「第28屆亞洲十瓶保齡球錦標賽」於卡達舉行。比賽首日，台灣隊選手李宜柔以平均222.83分優異成績，榮獲女子單人銀牌。

亞洲十瓶保齡球錦標賽由亞洲保齡球總會（ABF）主辦，是亞洲最高等級保齡球國家隊賽事。今年第28屆由卡達主辦，賽期自12日至22日。本次賽事共有亞洲18個國家與地區派隊參加，合計168名選手（男子108名、女子60名）同場競技。

台灣隊由教練何信億連同其他兩位教練，率領男女選手各6人前往參賽。

根據亞洲保齡球總會官網13日公布的女子個人賽成績表，金牌為馬來西亞選手Gillian Lim，6局總分1368分（平均228分）；銀牌為台灣選手李宜柔，總分1337分（平均222.83分）；銅牌為韓國Baek Seung-ja，總分1328分（平均221.33分）。

比賽首日拿下女子單人銀牌的李宜柔剛滿18歲。她興奮地表示，這是首度拿到最高等級球賽的獎項，因此特別難忘。李宜柔去年也在同樣由卡達舉辦的第24屆亞青少保齡球錦標賽中，與另一名選手陳荺縈以總分2222分獲得女子雙人組銅牌。

帶隊教練何信億指出，本屆亞錦賽被視為2027年國際保齡球總會世錦賽亞洲區資格賽。按照競賽規章，各國需依比賽成績爭取世錦賽參賽資格。因此，每一局的個人與團體總分都非常重要。

何信億也提及，為讓選手先適應場地和調整時差，團隊提前在賽前3天抵達進行「移地訓練」。比賽首日能拿下一面女子單人銀牌，顯示選手對卡達球館的球道油層具備良好的適應力，自然也為團隊接下來幾日的賽程增加不少信心。

何信億曾多次率領台灣國家隊選手征戰亞錦賽、泰國公開賽等國際大賽。他認為，這次出賽女選手實力都相當堅強，也看好後續3人組和5人組團體賽獲獎機會。

台灣保齡球代表隊向來擅長三人賽，男團曾多次進入三人賽決賽，並於2017年世錦賽奪得男子三人賽獎牌。

台灣運動部也在選手獲獎第一時間，以運動部部長李洋署名發出賀電，由團隊教練代轉。

兼轄卡達的駐沙烏地阿拉伯代表處關心和投入僑胞在當地的活動；由於近期沙國安全情勢較為緊張，此次比賽不便到場觀賽，賽前即特別在官網發布公告，號召當地僑胞前往卡達球館為選手加油；我國選手於競賽首日拿下銀牌時，也立即由代表張治平親自致電教練及選手，向團隊表達祝賀及鼓勵之意。

卡達已有舉辦各級體育賽事的豐富經驗，包括2022年卡達世界盃足球賽，目前正積極準備2030年第21屆多哈亞運會。卡達也在比賽首日宣布，保齡球將重返2030年多哈亞運會。