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自行車／騎遊茂林結合高雄特色 500車友齊聚山城

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。圖／交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。圖／交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供

由交通部觀光署茂林國家風景區管理處主辦的「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」，今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。今年活動吸引約500人次報名參與，來自各地的車友齊聚山城，以雙輪踩踏探索自然美景與在地文化，現場同步結合高雄觀光圈特色市集、年度自主認證頒獎及豐富贈獎活動，為山城注入蓬勃生機。

今年活動規劃多元路線，挑戰與休閒組包含70公里挑戰組與22公里休閒組，適合各階層騎士挑戰自我或輕鬆騎行；深度主題路線推出「羅漢茶香」、「185青葉部落藝騎玩」及「185安坡部落童樂」三條路線，結合在地茶文化、部落導覽、傳統童玩與手作體驗，讓民眾以愜意步調深入部落與社區，展現低碳旅遊精神。

活動另一亮點為「2026騎遊茂林－拼騎山城」自主認證大滿貫頒獎儀式。茂管處推出11條特色自行車認證路線，鼓勵車友自主探索茂林、六龜及三地門等區域，本次共有16位車友成功完成全數路線挑戰，並於今天接受榮譽表揚，展現持續探索山城的毅力，成功將單日活動延伸為全年度的深度旅遊體驗。

為帶動地方產業發展，本次特別攜手「高雄觀光圈」，邀集20餘家特色品牌與在地店家共同參展，集結山城特色茶飲、農特產品、手作美食及文創伴手禮，現場提供免費試吃、折價優惠及特色手作體驗，不僅讓車友騎得開心、逛得盡興，更成功將騎乘人潮轉化為地方消費動能，實現自行車旅遊與山城經濟相互帶動的雙贏局面。

茂管處柯建興處長表示，今年透過11條自主認證路線、16位大滿貫完騎騎士、約500人次實體參與及觀光圈跨域合作，成功串聯自行車運動、部落文化與在地產業，未來將持續推廣茂林、六龜及185沿山地區的深度自行車旅遊，鼓勵民眾放慢腳步，「騎過的不只是里程，更是山城的風景與故事！」

「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。圖／交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。圖／交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供

「2026騎遊茂林－蝶舞山城自行車活動」今天於高雄六龜十八羅漢山遊憩區盛大登場。圖／交通部觀光署茂林國家風景區管理處提供
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高雄 茂林 自行車

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