新光人壽副董洪士琪化身「匹克球隊長」 助威「第一屆新光認真盃」

由台新新光金控子公司新光人壽主辦的「第一屆新光認真盃匹克球公開賽」於11月14至15日在國立台北教育大學火熱展開。這場賽事從規畫、推動到落地，背後重要推手正是新光人壽副董事長洪士琪，因看見匹克球兼具趣味、健康及全民樂齡參與的特性，親自號召同仁投入賽事籌辦，促成「新光認真盃」的誕生。賽事現場不只有選手們你來我往的激烈對戰，也安排集團吉祥物Richart與可愛動物人偶卡皮巴拉來場「萌力對決」，洪士琪更在賽事期間化身「匹克球隊長」為選手們加油打氣，與球友一同感受匹克球的熱情與魅力。

「新光認真盃匹克球公開賽」依DUPR分級制度規畫新手組、初階組及中階組，各級別均設有男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，並邀請知名職業選手、曾獲匹克球世界盃單打冠軍金牌的蔡萱擔任賽事顧問，共吸引超過百位球友組隊參賽，參賽者年齡橫跨14歲至70歲。各項目前三名可獲得獎金及「台灣美津濃 MIZUNO」提供之精美好禮，現場選手還可獲得一份「匹克球拍造型立體悠遊卡」，為首屆賽事留下專屬紀念。

匹克球越來越受到大眾歡迎的原因，也在於它沒有一定的年齡限制。洪士琪表示，此次賽事現場可見不同世代的球友同場較勁，從年輕選手到60、70歲的銀髮球友，都能在球場上找到屬於自己的「勝利方程式」。

首日進行的男雙、女雙六項賽事中，處處可見跨世代與跨背景的動人故事。來自宜蘭的「想一想」隊由父親游正源與兒子游博元搭檔，拿下新手組男雙冠軍，母親張淑華也與隊友黃玉如奪得新手組女雙亞軍，一家人雙雙站上頒獎台。游正源笑說自己本來就熱愛運動，匹克球「這顆球很吸引人」，也不忘大讚「兒子打得很好」，並表示還有進步空間，會繼續努力。

隊名自謙「小菜雞」的林凱群、陳佑昇，則在競爭激烈的中階組男雙一路過關封王。兩人是高中網球隊同學，因覺得匹克球和網球相似而開始接觸，兩周前才首度搭檔參賽。他們分享，匹克球節奏比網球快，但體力負擔較小、入門門檻低很多，本次抱著來玩的心情參賽，沒想到「玩出了冠軍」；林凱群的爸媽和哥哥看他打球後，也覺得好玩又好上手，如今全家一起打。

中階組女雙冠軍「小球大作戰」的林芯伃，則是在原搭檔臨時無法出賽後，透過社群平台Threads找到隊友邱冠樺，兩人比賽當天才第一次搭配，卻能「互相carry」，在多場比分拉鋸的激戰中勝出。兩人皆有網球底子，認為匹克球在廚房區（非截擊區）的近網對峙與網球大不相同，有其獨特技術，也肯定本次賽事「辦得很流暢」。

新手組女雙冠軍「嗚啦呀哈」洪得容、曾詠婕，笑說備賽時曾為了誰打中間球起爭執，也因此學到「有想法就直接講出來，不要生悶氣」，並稱讚賽事時間控制佳、流程順暢、廣播清楚；初階組女雙冠軍「星星隊」邱曉玲、陳嘉儀感謝各組球友承讓，分享平時在教練鞭策下苦練、場上狀況不好時互相擊拍打氣的默契；初階組男雙冠軍「YO」林昱成、賴相丞則是因朋友圈帶入門，接觸後越打越有趣，備賽期間一人勤練球技、一人投入教練課程，相輔相成拿下冠軍。

次日登場的混雙賽事同樣精彩。新手組混雙由「給個機會」張軒鳳、葉衍呈奪冠，「Ling」李冠逸、劉曦霞居次；前一日以父子檔奪冠的「想一想」，這次由游正源與妻子張淑華以夫妻檔再拿下季軍，一家人兩天共摘下三面獎牌。「給個機會」兩人都是從羽球轉戰匹克球，過去就曾一起搭檔打羽球比賽，對彼此相當熟悉；儘管一人在北部、一人在中部，能一起練球的時間不多，仍靠默契拿下冠軍。

初階組混雙由「不可截擊」林子涵、賴相丞封王，賴相丞前一日才與林昱成拿下初階組男雙冠軍，成為本屆唯一的「雙冠王」。受訪時一旁的搭檔笑稱「隊友有carry」，兩人也分享，匹克球好上手、各年齡層都能參與，還能交到許多新朋友；本次賽制採落地得分制，節奏很快、每一球都很關鍵，比數也很緊張。問到會不會推薦身邊朋友來打，兩人笑說「已經拉了好幾個球友入坑了」。亞軍為「扮豬吃老虎」范書瑋、陳瑩駿，季軍為「古亭來了」黃冠熙、韓亦宸。

中階組混雙則由「魚你拼了」張瑜庭、王啟銘奪冠。兩人已搭檔參賽兩、三次，默契漸入佳境，表示很開心平常練的球都打了出來，機會球也有把握住，也推崇「對手們都是可敬的對手」。他們分享匹克球比想像中更好上手，從中獲得很多成就感，未來也會向身邊朋友「大推」這項運動。隊名逗趣的「只能寫6個字」葉宥橙、陳貽芳獲得亞軍，「南北混雙」李建緯、賴慈寬拿下季軍，李建緯前一日也在初階組男雙摘銀，兩天連袂入榜。

賽事中場的表演同樣吸睛。日前在國內外社群媒體上爆紅的卡皮巴拉布偶帶來精彩熱舞，並與Richart趣味開球；中華職棒啦啦隊「小龍女」貝拉、詩雅、寧寧、小映也分隊加入卡皮巴拉隊與Richart隊，上演匹克球趣味對決。各隊皆有備而來，其中加入Richart隊的詩雅透露，賽前特別向妹夫、羽球金牌國手王齊麟取經，果然在比賽中發球屢屢壓線，讓對手猝不及防，最終替Richart隊拿下勝利。球場上既有緊張刺激的競賽，也充滿可愛逗趣的互動橋段，首屆賽事就在選手們一次次認真揮拍、精彩擊球與歡呼歡笑聲中畫下完美句點。

由於賽事開放報名後不到兩天即全數額滿，熱烈程度遠超預期，也讓不少有心參賽的球友來不及搶到名額。對於這次沒能順利參與首屆賽事的球友，新光人壽承諾明年將擴大舉辦規模，盼能讓更多喜愛匹克球的民眾有機會站上球場，好好享受運動與競技的樂趣。

新光人壽對於推廣運動的熱情，在企業內從上到下早已蔚然成風，包括董事長魏寶生擔任「新光足球學校校長」，陪伴足球運動向下扎根；總經理黃敏義熱愛街舞，不但為國內歷史最悠久的新光盃熱門街舞大賽引進日本師資，更有「金融圈最懂街舞的總經理」之稱。從經營團隊到員工，新光人壽以不同方式投入運動，也讓推廣全民、全齡健康內化為企業文化的一環。

小龍女與吉祥物同台萌力助陣。

魚你拼了緊握金牌霸氣封王。圖／新光人壽提供