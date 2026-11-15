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路跑／從世界跑進墾丁 3500跑者齊聚國境之南

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供
「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供

「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑，本屆賽事吸引26國、200位外國選手，共超過3500名國內外跑者齊聚國境之南，在溫暖的陽光、蔚藍太平洋與熱情落山風的伴隨下成功完賽。

今年賽事以「From Kenting to the World 從世界跑進墾丁」為主題，由屏東縣政府主辦、日本航空公司冠名贊助，並由屏東縣觀光協會與LAVA Sports台灣鐵人三項公司共同執行。賽事共設有42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及4公里體驗組。其中全馬賽道一路延伸至佳樂水風景區，跑者穿梭於鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園的壯麗崖壁與海浪聲中，今年更邀請視障與身障選手一同參賽，展現運動平權精神。

今年賽事獎品總價值超過55萬元，經過一早的熱血角逐，42公里全馬男子組冠軍由林宸瑨以2小時57分51秒奪下冠軍；女子組由許詔程以3小時19分56秒稱后。21公里半馬男子組冠軍由廖宣豪以1小時22分45秒拿下，女子組冠軍由湯樂榆以1小時25分46秒獲得。

屏東縣政府交通旅遊處表示，延續去年廣受好評的「賽事前夜祭」，昨天率先登場，現場準備了日本航空哩程與多家在地知名飯店住宿券等總價值超過11萬元的35份精彩好禮，選手們一同享用在地美食，賽前夜即燃起滿滿熱血氣氛。

「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」，全馬女子組由許詔程以3小時19分56秒稱后。圖／交通旅遊處提供
「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」，全馬女子組由許詔程以3小時19分56秒稱后。圖／交通旅遊處提供

「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供
「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供

「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供
「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」今天清晨在墾丁大灣草坪熱情鳴槍開跑。圖／交通旅遊處提供

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