鹿港球友等到了！3000萬新壘球場啟用 3職棒球星現身開球

彰化縣政府活化縣有土地，在鹿港鎮媽祖路177巷興建壘球場，今天舉辦啟用典禮暨棒壘球邀請賽，邀請台鋼雄鷹投手施子謙、味全龍劉曜豪、中信兄弟林志綱3名職棒選手到場開球，新球場設有紅土內野、天然草皮外野及球員休息區等設施，未來提供球隊訓練、賽事交流及社區運動使用。

彰化縣長王惠美表示，原有簡易壘球場位於鹿江國際中小學校區內，因應第四期校舍興建及高中部發展需求，必須配合校園整體規劃調整。縣府重新盤點土地資源，另覓縣有土地興建新球場，新球場占地8470平方公尺，並全額自籌3000萬元經費，讓教育與體育發展兼顧。

今天啟用典禮同步舉辦棒壘球邀請賽，台鋼雄鷹投手施子謙、味全龍劉曜豪、中信兄弟林志綱3名職棒選手到場，並與王惠美共同開球。

新球場設有紅土內野、天然草皮外野、防護圍網、球員休息區及活動看台，並建置排水與自動噴灌系統，兼顧場地品質與使用安全。由於鄰近鹿港全民運動館，未來將串聯室內、戶外運動設施，提供民眾更多元的運動選擇。

王惠美指出，縣府持續推動八大運動館建設，目前彰北、彰南國民運動中心及和美全民運動館已營運，鹿港全民運動館預計今年底完工，二林、溪湖、北斗及田中等場館也依計畫推進，希望逐步完善全縣運動生活圈。

教育處表示，今天邀請賽共有6支隊伍參與，包括線西國小、鹿港紅不讓2支少棒隊，以及鹿港早安、鹿港好野狼、繼茂橡膠、鹿港狂牛4支慢速壘球隊，透過賽事交流切磋球技，展現地方棒壘球運動活力。

彰化縣府在鹿港鎮媽祖路177巷興建壘球場，新球場設有紅土內野、天然草皮外野及球員休息區等設施。記者林敬家／攝影