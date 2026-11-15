桌球／延續亞帕運奪金氣勢 林姿妤、田曉雯世錦賽再登頂

上月名古屋亞帕運剛奪下女雙金牌，我國林姿妤與田曉雯選手赴泰國參加「2026年ITTF世界帕拉桌球錦標賽」再傳捷報，今天奪得女子雙打WD20級金牌，兩人也盼2028年洛杉磯帕運延續佳績。

2026年ITTF世界帕拉桌球錦標賽為每4年舉辦一次的國際帕拉桌球最高層級單項賽事，各國好手齊聚競技，林姿妤與田曉雯攜手出擊，憑藉穩健發揮與絕佳默契，一路過關斬將，8強賽和4強賽都是直落三擊敗哈薩克及中國組合，強勢挺進冠軍賽。

金牌戰中，林姿妤與田曉雯再度迎戰名古屋亞帕運最終戰交手的中國組合侯春曉與熊桂艷，寶島組合首局雖以10：12惜敗，但迅速調整戰術、穩住陣腳，接續以11：9、11：2連下兩局，第四局再挺住拉鋸戰考驗，最終以13：11再下一城，以總局數3：1逆轉擊敗中國組合，勇奪金牌。

兩人賽後特別感謝教練指導及國人支持，並期盼於2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會延續佳績，賴清德總統在獲知喜訊後，也於第一時間拍發賀電，肯定選手在國際賽場上的傑出表現，並鼓勵我國代表隊選手持續精進、再創佳績，為自己及國家爭取最高榮耀。

運動部表示，為強化我國身心障礙競技運動發展，已輔導中華帕拉林匹克總會延續推動「2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會」備戰計畫，並將持續建構完善適應運動支持及服務體系。本次代表隊於世界錦標賽獲得佳績，顯現培訓與備戰計畫之階段性成果，期勉選手再接再厲，在國際舞台上展現訓練成果，為國人爭取榮耀，讓世界看見台灣。