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網球／WTA年終賽吞敗爆粗口 莎芭蓮卡道歉：針對起鬨觀眾

中央社／ 綜合外電報導
白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡。 新華社
白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡。 新華社

白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在WTA年終賽敗給烏克蘭對手史維托莉娜（Elina Svitolina）。今天她為場上失控一事道歉，宣稱情緒不穩係針對喝倒采的觀眾

法新社報導，社群媒體流傳影片似乎顯示，這名前世界球后在場上大爆粗口、長篇怒罵，部分評論員解讀她的情緒暴走是針對史維托莉娜或整體烏克蘭人。

不過，莎芭蓮卡今天表示，她失去冷靜是因場中觀眾行為。莎芭蓮卡最後以3比6、6比3、1比6落敗，也讓這名4度大滿貫冠軍得主在國際女子網球協會（WTA）年終賽遭到淘汰。

莎芭蓮卡在IG寫道，她想澄清近期在網路流傳的一件事，自己當時情緒不穩並非針對史維托莉娜。「我對一小群觀眾感到沮喪，他們對我的失誤大聲歡呼，我當下作出情緒化反應。」

「話雖如此，我應以不同方式處理沮喪情緒，我向所有被冒犯的人道歉。史維托莉娜打了一場精彩的比賽，我祝福她在賽事剩餘階段一切順利。」

來自烏克蘭的史維托莉娜今天擊敗諾斯科娃（Linda Noskova）晉級冠軍戰。她自2022年莫斯科入侵烏克蘭以來，一直拒絕與俄羅斯及其盟友白俄羅斯的選手握手。

史維托莉娜坦承，對她的球迷來說，對上莎芭蓮卡可能具有格外意義。她今天回應莎芭蓮卡的聲明：「正如我們所見，現場有很多很多烏克蘭人，有很多很多國旗…他們當然希望我贏得此一特別的比賽。」

她補充說：「我和莎芭蓮卡交手多次…她有她的球迷，我有我的球迷」。「我只希望我們之間的比賽能得到尊重。有時候在參加的賽事中，也會出現一些涉及戰爭，針對我的不友善評論。」

絲薇托莉娜最後表示，「社群媒體有時就是這樣，事情會稍微被扭曲。」

莎芭蓮卡 觀眾 白俄羅斯

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