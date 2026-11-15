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運動人生／傳承遇困境 下一位教練在哪裡

聯合報／ 記者張策／專題報導

「台灣聽障籃球真正難解的問題不是『聽不到』，而是許多選手離開國家隊後，缺乏固定球隊可讓他們繼續練習」。中華聽障籃球隊教練鄧碧珍、鄧碧雲姊妹除了道出國內發展聽障籃球困境，更憂心「下一位聽障籃球教練在哪裡」？

六十二歲的鄧碧珍、鄧碧雲是孿生姊妹，兩人從小就結伴運動、打球，一路打進籃球國家隊，退役後也一起轉任教練。十多年前，鄧碧珍的丈夫、前國家隊教練東方介德擔任聽障協會籃球隊選訓召集人，兩姊妹肩負起聽障籃球隊教練工作。

兩姊妹說，一般籃球員進入國家隊前，本來就在各自球隊固定訓練，體能、基本動作、比賽節奏都維持在一定水準，進國家隊後主要磨合戰術與默契，但多數聽障選手都有自己原本的工作，平時缺乏固定訓練環境，賽前兩、三個月接受徵召受訓時，大多要從體能及基本動作開始練起。

另外，不同於高中及大學生入選國手參加訓練能請公假，有工作的選手只能利用周五下班後及周六、日參加練習，選手遇上行程衝突就須安排其他時間個別補訓，「畢竟入選國手也不能讓現實的生活暫停」。兩姊妹坦言，有選手曾表示若訓練能有收入就能參加，但這些要靠協會及教練幫忙找資源。

她們說，剛開始接觸聽障選手也搭配手語翻譯，但籃球不少專業術語很難立即轉譯，必須靠選手識讀教練的嘴型及比手畫腳，「不要期待教練在戰術板畫一下，選手馬上就會，沒有，他們可能已經練了一千次、一萬次才熟悉教練安排的戰術」。防守也是，聽障球員聽不到，教練要把臨場判斷變成固定規則，例如特定防守狀況下，規定一定由後方球員上前補位，前方球員同步往下輪轉，「無法靠聲音臨場處理的，就要事先一遍又一遍，把反應練進身體裡」。

「我們不可能帶他們一輩子」。兩位教練說，協會意識到需要教練傳承，近年透過營隊讓聽障選手擔任助教，學習教練是怎麼傳授自己會的東西，「聽障國手退役後接下教練工作，理解的不只是籃球，也知道一名聽障球員看不到身後、聽不到提醒時需要的是什麼」。這是台灣聽障籃球發展必須補足之處。

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