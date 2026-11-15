吳啟道站上聽奧 投身教育

世界安靜 內心洶湧澎湃

人生很奇妙。打籃球讓吳啟道聽力惡化，但籃球也讓他擁有耀眼人生。二○二四年，聽障籃球員吳啟道代表中華隊在爭取聽奧門票的關鍵一役投出致勝絕殺球，沒聽見掌聲，只看到隊友朝他奔來，「世界很安靜，內心卻洶湧澎湃。」他說，既然世界上有這樣的舞台，就想試試看。這一試就是十年。

剩下十二秒，比分追平，觀眾的吶喊幾乎要掀翻體育館屋頂，但場上球員卻聽不見觀眾的激情。那是二○二四年在澳洲墨爾本舉行的亞太聽障籃球錦標賽，中華聽障籃球隊員為了爭取隔年東京聽奧資格，卯足全力。

教練暫停時間安排逆轉勝進攻戰術，當晚手感不佳的老隊長吳啟道被現任隊長拍背示意「最後一球你來」，他在哨音響起前一刻接球出手，只見隊友雀躍地奔向他。他雖沒聽見歡呼聲，卻已沉浸在絕殺球奪勝的瞬間。

俗稱「聽障奧運」的達福林匹克運動會（Deaflympics）於一九二四年在巴黎首度舉辦，是歷史最悠久的身障者綜合運動賽會之一，依聽障籃球正式賽事規定，球員上場前必須摘下助聽器，一般籃球比賽場上最理所當然的「左邊有人、注意底線、搶籃板」，從未出現在聽障籃球場上。

撞傷後腦勺 聲音漸漸消失

一九九○年出生的吳啟道，國小二年級時踢足球與同學迎面撞上，撞傷後腦勺，世界自此變得異常安靜；媽媽走到面前喚他吃飯，他還疑惑「幹嘛嘴巴一直動卻沒在講話」？

對吳啟道而言，那是人生突然改變的一天，但對他父母來說，卻是曾經走過的路又被迫重新走一遍，因為大他八歲的哥哥，小學六年級時因病失去聽力。

吳啟道說，當年父母曾帶他到美國求醫，但聽力並未回到原來狀況，後來媽媽就要求他看著鏡子讀報，靠著觀察嘴型練習表達，他必須重新適應聽力受損後的生活。不過，國中時又在一次玩鬧中被拖把擊中後腦，導致聽力惡化，大學時期一次籃板下的卡位被對手手肘撞上耳部，隔天開始發現外界的聲音一點一點縮小。

進學校代課 找到人生方向

聽力嚴重惡化，讓原本想隨父母邁進金融體系的吳啟道認真思考，聽不到，能否勝任需要大量接收資訊並與人對話的工作？他進入人生最低潮，常把自己關在房間沉思自己的未來。大學畢業後，他轉進體育領域，攻讀國立體育大學碩士，接觸教育、運動管理及運動專業知識，後來進入學校代課，意外發現自己很喜歡跟學生互動，自此在教育界服務。

中華聽障籃球隊員吳啟道卯足全力奮戰，成功取得東京聽奧資格。圖／吳啟道提供

披國家戰袍 一試就是十年

某次，他受邀協助聽障籃球國家隊進行團隊活動，有球員問他「要不要來選拔國手？」二○一五年，他第一次參加國手選拔就錄取，就此穿上中華隊球衣。

家人一開始並不放心他上場參加激烈肢體碰觸的籃球賽，畢竟他就是因為打籃球才讓聽力惡化，但吳啟道覺得既然世界上有這樣的舞台，而且不是每個人都有機會站上去，那就試試看吧。這一試，就是十年。

卅六歲的吳啟道，體能已無法和廿多歲的年輕球員相比，但教練與協會仍希望他留在國家隊，因為球場上除了速度、體力，更重要的是「經驗」，當隊友情緒掉下去、比賽節奏亂掉時，他必須設法把大家拉回來。

目前擔任新北市五峰國中生教組長的吳啟道，左耳中度、右耳重度聽力障礙，戴著助聽器也需配合觀察嘴型才能理解對方說話內容。他說，球場上他要試著從隊友的眼神、動作理解下一步，走進校園後，面對的是群有時連自己都說不清楚情緒的孩子，「我比較能同理那些被覺得不一樣的孩子，畢竟這是條我走過的路」。

吳啟道投出二○二四年墨爾本那顆絕殺球時，並未受到之前投籃不順的情緒影響，「前面投丟幾球是前面的事，下一球還是下一球」。當球穿過籃網後，他站在這座聽不見呼喊的球場裡，享受著籃球生涯中最閃亮的一球。