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輪椅網球／永達盃圓滿落幕 荒井大輔、利沃娃獲男女公開組金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026第10屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨輪椅匹克球邀請賽今天圓滿落幕。圖／大會提供
2026第10屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨輪椅匹克球邀請賽今天圓滿落幕。圖／大會提供

「2026第10屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨輪椅匹克球邀請賽」，今天在高雄市橋頭區輪椅夢公園竹林網球場圓滿閉幕，本屆吸引來自歐洲、美洲及亞洲等10個國家、共56位選手參賽，其中11位選手名列世界排名前30名，最終日本荒井大輔及來自俄羅斯的利沃娃（Viktoriia Lvova）分獲男、女公開組金牌

本屆賽事匯聚多位甫於名古屋亞洲帕拉運動會奪牌的頂尖好手，男子組由世界排名23的日本選手荒井大輔領銜，甫奪下亞帕運男子雙打金牌，將再度對決世界排名26、亞帕運雙打銀牌得主南韓林浩源；世界排名28的日本鈴木康平（Suzuki Kouhei）亦將參賽。女子組競爭同樣激烈，共有8位世界排名前50的好手參賽。

「永達盃」從台北到高雄，連續20年不曾間斷，如今已成為亞洲重要的國際輪椅網球賽事之一。永達保經業務籌備副總陸大同指出，秉持長期關懷與公益實踐的精神，永達更將支持延伸至獨木舟、手搖車、攀岩及攀樹等多元戶外活動，鼓勵身障朋友勇敢探索生活的無限可能。未來，永達將持續串聯企業與社會力量，打造更友善、平等的運動參與環境，讓每一份熱愛都有發光的舞台，讓公益的力量持續向前。

來自俄羅斯的利沃娃公開女單決賽遭遇大會第一種子日本籍高室冴綺，雙方妳來我往節奏頗快，利沃娃以6 : 3、7：5直落二抱走后冠，且賽後立即驅車趕往新左營高鐵去桃園機場飛回俄羅斯。公開男單打上演日本內戰，荒井大輔直落二摘金，不過傍晚17時30分雨勢愈來愈大，大會宣布比賽結束，因雨未完賽的並列亞軍計算。

今年10月愛知名古屋亞洲帕拉運動會中，奪下輪椅網球 Quad 級單打銅牌的我國好手黃楚茵與搭檔黃子軒進行Quad雙打最終以亞軍作收，其中黃楚茵在永達盃Quad單、雙打均獲得亞軍。

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