總統盃街舞大賽全國決賽落幕 卓榮泰鼓勵以街舞展現台灣活力

由運動部及全民運動署主辦的「2026全民運動賽事—總統盃街舞大賽」於今天在總統府前凱達格蘭大道舉行全國決賽，來自各分區晉級的頂尖舞者齊聚總統府前，爭取 All Style 排舞、All Style Battle 及霹靂舞（Breaking）三大項目的最高榮耀。行政院院長卓榮泰出席頒獎典禮頒發前三名獎項，並肯定參賽舞者於比賽過程展現的精湛舞技與創意。

「要跳舞，就到總統府前面跳！」行政院院長卓榮泰在致詞時表示，30年前，凱達格蘭大道就開放讓年輕人在總統府前跳舞，象徵將公共空間還給人民。如今看到這麼多年輕朋友齊聚一堂，展現精湛舞技與青春活力，令人振奮。卓榮泰更與運動部部長李洋等貴賓，一起展現街舞的舞藝，將現場氣氛帶至最高潮，卓榮泰特別感謝所有參賽選手及年輕朋友，以熱情與行動為全民運動帶來更多啟發與激勵。他期盼透過街舞帶動更多民眾參與運動，讓孩子從小養成運動習慣、讓長者藉由運動促進健康，共同將「健康台灣」落實於日常生活。

李洋表示，感謝每一位願意站上舞台的選手。今年賽事也邀請國際評審及來自荷蘭、新加坡的DJ來台交流，促進台灣街舞與國際接軌。他也感謝總統及院長對運動部的支持，以及評審、技術團隊、醫護人員與幕後工作夥伴的投入，並強調運動部未來將持續辦理總統盃，除了精進賽事內容、參與方式與整體品質，也希望促進各項運動蓬勃發展，吸引更多民眾參與全民運動。

總統盃街舞大賽不僅是國內街舞圈的盛事，為比肩國際級舞台，本屆決賽組成了21人的重磅評審團，特別邀請代表參加2024巴黎奧運榮獲第五名的B-Boy Jeffro（美國）、B-Girl Stefani（烏克蘭），以及街舞先驅Storm（德國）、Hip-Hop先驅Buddha Stretch、Henry Link（美國）、HolyBang隊長 Honey J（韓國）、Red Bull 冠軍 MT POP （越南）等多國頂尖舞者擔任評審並帶來精彩的Showcase，空前的評審陣容亦是本賽事的亮點之一。此外，現場更邀請荷蘭籍DJ NOBUNAGA 與新加坡籍DJ PSY . K 操刀決賽現場選曲與混音，使凱道成為熱血沸騰的全民Battle現場。除了緊張刺激的競技對決，賽事周邊亦特別規劃嘻哈文化體驗活動，涵蓋街舞、DJ、塗鴉與饒舌等元素，使觀賽民眾親身體驗街舞樂趣。

賽事最終由「KC Q」（U12組）、「The phoenix」（U18組）、「VHZ」（公開組）及「Ever Young」（樂齡共融組）隊奪得排舞項目冠軍，「芃果熙打」（U12組）、「1verXion」（U18組）及「Boogie boyz」（公開組）隊奪得Battle項目冠軍，以及「Flying Apple United」（U12組）、「Hiraeth」（U18組）及「新鮮總統俠隊」（公開組）奪得霹靂舞項目冠軍。