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熊本羽賽／不敵「羽球女神」志田千陽與新搭檔 許尹鏸／林芝昀止步4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀。 中央通訊社
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀。 中央通訊社

BWF超級500的日本熊本名人賽今天展開4強賽程，我國女雙組合許尹鏸／林芝昀，今天遭遇平本梨梨菜／志田千陽，最終以21：23、15：21敗下陣來，無緣爭冠，台將賽程也全數落幕。

本周熊本名人賽我國僅有女雙許尹鏸／林芝昀挺進到4強賽，今天碰上日本「羽球女神」志田千陽與她的新女雙搭檔、年僅20歲的羽球新星平本梨梨菜陷入苦戰。

儘管日本新組合目前在世界排名上與許尹鏸／林芝昀仍有一段差距，但今天首局雙方就展開激烈拉鋸，許尹鏸／林芝昀雖然一度取得20：19局點，但卻遭到對手連續化解2個局點，以21：23讓出首局。第二局日本組合更是在局中逆轉戰局後揚長而去，以21：15取勝，晉級到金牌戰。

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