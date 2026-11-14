國際衝浪賽總獎金5百萬元 30國好手台東金樽競技

「2026台灣國際衝浪公開賽」今日於台東金樽海域舉行，來自30個國家、200多名衝浪好手齊聚台東逐浪，而賽事總獎金也逾新台幣500萬元。

今年台東金樽首度升級舉辦世界衝浪聯盟（WorldSurf League, WSL）International 6000國際賽事，不僅是全球4站之1，更是年度最終站，總獎金超過新台幣500萬元，吸引來自世界30國、200多名優秀衝浪好手齊聚台東，台東縣政府今日下午2時舉行開幕祈福儀式。

台東縣政府發布新聞稿表示，今年賽事自11月14日至22日展開，作為全球4站的年度最終站，世界各地優秀選手將齊聚金樽，爭取佳績及重要國際積分排名，為未來挑戰奧運舞台累積競技實力，展開奧運夢想的卡位戰。透過國際賽事升級，也提供台灣選手與世界好手交流、觀摩的機會，持續提升台灣衝浪運動的國際能見度。

2026台灣國際衝浪公開賽國際賽今在台東金樽登場，開幕前透過在地部落傳統祈福儀式，祈求賽事平安順利，也傳達尊重海洋、敬畏自然的精神。圖／台東縣政府提供 尤聰光

台東縣政府表示，今年賽事除精彩的衝浪競技，還結合攝影比賽、衝浪小旅行等周邊活動，11月15日更將舉辦街舞大賽，展現多元運動與青年文化活力。金樽不僅擁有優質的海洋環境，周邊陸域空間也具備發展多元運動的良好條件，縣府期盼透過海陸域運動的串聯，讓金樽從「衝浪聖地」逐步發展為兼具海陸特色的多元運動場域。

台東縣政府表示，感謝運動部長期支持台東推動國際運動賽事以及WSL、在地鄉親與所有工作團隊的共同投入，並透過今日在地部落傳統祈福儀式，傳達尊重海洋、敬畏自然的精神。