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羽球／BWF高雄羽球大師賽 地主郭冠麟本季首闖冠軍戰

中央社／ 台北14日電
郭冠麟（圖）。記者余承翰／攝影
郭冠麟（圖）。記者余承翰／攝影

台灣羽球男單新生代好手郭冠麟，今天在BWF超級100的高雄羽球大師賽4強，以21比14、18比21、21比15擊敗韓國的趙建曄，本季首度闖進冠軍賽。

現年22歲的郭冠麟，曾在2022年替台灣拿下史上第2面世青男單金牌，只不過他轉戰成年賽場後，始終未能繳出亮麗的成績單。

在世界羽球總會（BWF）排名第116名的郭冠麟，本季在高雄大師賽前共參賽14場比賽，不過僅1場闖進4強。

本週回到家鄉主場作戰，郭冠麟一路闖關，今天的男單4強，遇到30歲趙建曄，前2局雙方各取1勝，關鍵第3局，郭冠麟雖一度以12比15落後，但隨即靠著強勢進攻連拿9分，如願帶回勝利。

郭冠麟賽後表示，落後的時候也沒想太多，只是覺得自己處在順風處，「應該可以更積極一點進攻，1分1分的拿下來，今天這場比賽，應該是我轉成人賽事後，打得最好的一場。」

他提到，一直很想拿一場成人賽事的冠軍，如果可以在高雄完成這個心願就更好了，「回到自己的主場感受到很大的助力，大家都會幫我加油，決賽還是會按照自己的步調和戰術穩中求勝。」

郭冠麟在男單決賽的對手，將是另一名韓國好手金海德，雙方是生涯首度對壘。

郭冠麟 羽球 高雄 籃球

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