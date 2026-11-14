青奧／閉幕式張綵浂、鄭博隅任掌旗官 總領隊為選手表現打100分

2026年達卡青年奧林匹克運動會，於台灣時間今天凌晨舉行閉幕典禮，中華代表團由女子帆船選手張綵浂與跆拳道金牌得主鄭博隅出任掌旗官。

張綵浂表示，選手生涯第一次出任掌旗官，過去類似經驗只有在運動會舉過班牌，被通知出任掌旗官時很驚訝，「也很開心，可以舉到旗子。」但張綵浂說，還不太了解掌旗官在典禮上該有的工作內容，「但很緊張，也很期待。」

鄭博隅此次在跆拳道男子55公斤級摘金，是中華隊隊史第3位青奧跆拳道金牌得主，也是中華代表團史上第5位青奧金牌。

就讀平鎮高中的鄭博隅，是該校史上第2位青奧奪牌的跆拳道選手，前一位是2018年布宜諾斯艾利斯青奧銀牌李孟恩。巧合的是，鄭博隅不僅追隨學長的腳步在青奧奪牌，並刷新平鎮跆拳道選手在青奧最佳成績，還與李孟恩同樣在青奧閉幕典禮出任掌旗官。

達卡青奧中華代表團此次斬獲2金（桌球、跆拳道）、4銀（霹靂舞、武術套路、射箭、5人制棒球）、3銅（游泳、跆拳道、桌球），共計9面獎牌。

中華代表團總領隊陳美燕表示，「來這趟非常不容易，選手教練的表現可以打100分，中華隊成績在亞洲國家算名列前茅，在新興運動上，像滑板、霹靂舞，選手的未來都指日可待。」

陳美燕指出，達卡天氣炎熱，部分項目路途遙遠，加上選手村條件不算舒適，選手教練都非常辛苦，「在這種環境下反而產生革命情感，各代表隊也產生很好的交流橋樑。」

本屆青奧閉幕典禮不開放媒體參加，於選手村舉行，流程只有30分鐘，會對本屆賽事從開幕至閉幕做回顧，另有公開的閉幕音樂活動，開放民眾及各國代表團員自由參加。