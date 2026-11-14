青奧／霹靂舞林泳岳壓軸摘銀 我代表團本屆2金4銀3銅作收

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，男子霹靂舞個人賽，林泳岳一路過關斬將闖進決賽，最終抱回銀牌，至此代表團所有賽程也告一段落。

林泳岳在達卡時間12日的霹靂男子個人賽，分組賽連勝3場，分組第1取得8強門票，並直言8強賽會再接再厲。13日也是本屆青奧閉幕日，林泳岳是中華代表團最後一位出賽選手，也替代表團以銀牌為此次非洲行畫下句點。

8強賽林泳岳3：0勝摩洛哥選手，4強再以3：0力退波蘭好手挺進金牌戰。金牌戰林泳岳0：3不敵中國選手HOLY RAIN（崔聖雨）獲得銀牌，也是中華代表團本屆青奧第9面獎牌，共計2金、4銀、3銅。

中華隊教練蕭勝文表示，「有照我們的節奏在走，但不管是和泳岳的原生教練看直播討論，還是現場評估，都覺得可以拿下（決賽），但票數仍不敵對方。扣除決賽這場，其他場次都覺得蠻順利的，只是第一天來，會比較忐忑，不確定評審這次的評判標準是不是跟預期一樣，所以相對比較緊張。」

蕭勝文提到，來到決賽日後，就很清楚比的就是誰的恢復力與臨場表現夠好，「到這階段泳岳就展現出實力差距，試著去壓倒性擊敗對手。（決賽）票數輸得蠻明顯的，所以要努力的地方還是很多，不管是型態上，還是基本功，我覺得在招式上的養成他是不輸的。」

蕭勝文提到，決賽對手在對音樂的敏銳度，對音樂每個細節都比較有辦法跟到，確實能夠影響評審。不過蕭勝文非常看好林泳岳的未來性，認為他的成長不可限量，現在已經算頂尖，但他還年輕，且還能夠再進化，但後起之秀也很多，就看能否堅持住。

林泳岳認為，「我覺得這次發揮，算是目前比賽中最好的一次，因為大比賽都挺緊張的，所以我認為這次表現算不錯。」除了達卡天氣過熱，林泳岳認為備戰一切順利，「主要是天氣真的太熱，一上來就開始流汗。」

同時林泳岳認為，青奧是一生只有一次，不同於其他國際賽，「所以會想要把握機會，所以會付出更多努力準備這場比賽，也是有點壓力。」