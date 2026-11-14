柔道／林崇佑柔道大獎賽首度奪牌爆哭 阿嬤遠端鼓勵加持

在克羅埃西亞舉行的薩格勒布柔道大獎賽，台灣柔道好手林崇佑在阿嬤遠端鼓勵加持下，今天男子66公斤級銅牌戰擊敗義大利選手阿科利，生涯首登大獎賽頒獎台。

現年24歲的柔道好手林崇佑成名甚早，7年前成為台灣史上首名世青少柔道賽奪金的選手，只是進入成人級賽場後成績「卡關」，讓他選擇升1個量級、改拚男子66公斤級，並如願選上名古屋亞運國手，這次薩格勒布大獎賽更摘下銅牌，替個人生涯締造全新里程碑。

林崇佑這次薩格勒布大獎賽從首輪出發，連過三關情況下，順利挺進8強，可惜接下來不敵巴西好手利馬（Ronald Lima），所幸他在敗部復活賽勝出，加上銅牌戰在關鍵時刻摔出致勝「有效」、力退義大利選手阿科利（Valerio Accogli），生涯首次在柔道大獎賽奪牌。

林崇佑接受中央社採訪時表示，前幾場比賽過於心急，尤其日前在名古屋亞運、世錦賽太執著想要急攻，變得容易露出破綻、遭到對手反擊，而這次就享受在舞台上的感覺，一直保持在亢奮情緒，就算對手高自己一顆頭，也沒有顯露害怕的心態。

迎來生涯一大突破，林崇佑賽後難掩激動情緒爆哭，他透露相當不可思議，畢竟很久沒有站在國際賽的頒獎台，感動自己這麼努力不放棄，還有家人毫無保留的支持，尤其敗部復活賽勝出後，還與遠在台灣的阿嬤通話，更堅定他想要奪牌回家的心情，「抱持不能讓他們失望的信念堅持著。」

林崇佑自認，對於比賽節奏掌控越來越得心應手，即便對手可能具備身材優勢，仍有一些「應對之道」，而這面銅牌也幫助他提升信心，接下來林崇佑將續拚東京大滿貫賽，續拚洛杉磯奧運積分。