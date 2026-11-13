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柔道／薩格勒布柔道大獎賽 楊勇緯力退奧運銀牌闖金牌戰

中央社／ 台北13日電
台灣「柔道男神」楊勇緯 。聯合報資料照片 記者陳正興／攝影
台灣「柔道男神」楊勇緯 。聯合報資料照片 記者陳正興／攝影

在克羅埃西亞舉行的薩格勒布柔道大獎賽，台灣「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤級4強扳倒巴黎奧運銀牌得主的法國好手姆凱德澤，如願挺進金牌戰。

被譽為「柔道男神」的楊勇緯，日前名古屋亞運、世界柔道錦標賽皆在銅牌戰落敗，差點就能站上頒獎台，經過1個月的沉澱後，楊勇緯前往克羅埃西亞征戰薩格勒布大獎賽，並順利晉級金牌戰，有機會拚本季首面金牌。

楊勇緯這次在薩格勒布大獎賽榮膺男子60公斤級第2種子，而他也展現多元的進攻手法，尤其4強戰面對巴黎奧運銀牌得主姆凱德澤（Luka Mkheidze），楊勇緯靠著大內割取得有效（YUKO），搶下金牌戰門票，接下來將對戰哈薩克好手巴克特詹（AmanBakytzhan），力拚站上頒獎台最高位置。

另外，名古屋亞運柔道國手林崇佑則在男子66公斤級8強落敗，所幸他在敗部復活賽頂住壓力，與摩洛哥好手布希塔（Abderrahmane Boushita）拚到黃金得分，最後在關鍵時刻拿到有效，保有挑戰銅牌的機會。

楊勇緯 奧運 柔道

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