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輪椅網球／永達盃公開賽總決賽明單場 新推高雄首場輪椅匹克球體驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
永達盃今年新推輪椅匹克球體驗。圖／大會提供
永達盃今年新推輪椅匹克球體驗。圖／大會提供

2026年第10屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽（2026 Yongda Cup Kaohsiung International Wheelchair Tennis Open），於11月11日起一連四天，在高雄市橋頭區竹林網球場熱絡開打。本屆賽事共吸引澳洲、日本、南韓、俄羅斯等外國好手參賽，加上地主台灣選手，總計共50人共襄盛舉，且今天並舉辦高雄首場輪椅匹克球體驗活動，在高雄掀起難得的輪椅網球、輪椅匹克球熱潮，明天上午9時30分起將展開各組決賽。

永達保險經紀人公司、社福基金會致力推動運動平權，連續10年贊助輪網賽事從未間斷，已成為台灣輪椅網球最具指標性的推動力量。除贊助輪椅網球公開賽、壘球等陸上運動外，也長期贊助推動身心障礙者的各項公益活動，包括有:輪椅手搖車、輪椅羽球、冰石壺等，甚至延伸至獨木舟、SUP水域挑戰項目，以及身心障礙者嘉年華等大型活動，去年更拋磚引玉捐贈『越野沙灘輪椅』。同時透過國際賽事的舉辦，永達保經不僅為身障好手打造展現風采的舞台，更讓世界看見台灣推動身障運動的堅定決心。

由中華民國身心障礙者休閒發展協會及永達保險經紀人公司、社福基金會、輪椅夢公園合辦。總獎金高達1萬4000美元的永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，本屆賽事為國際網球總會（ITF）認證的巡迴積分賽（WC100等級），為選手爭取世界排名積分的重要舞台。是緊接在名古屋亞帕運與台北勝利盃之後舉行，於11月11日至14日一連四天在高雄市橋頭區輪椅夢公園（竹林網球場）正式開打。

中華民國身心障礙者休閒發展協會表示，永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，每年都吸引約8至16個國家地區的外國選手報名參賽，今年也有7個國家近90位選手參加。本屆賽事共吸引澳洲、日本、南韓、俄羅斯、馬來西亞、泰國等國家好手參賽，加上地主台灣選手，總計共50人共襄盛舉，在南台灣掀起久違的輪椅網球熱潮。

今年永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，特別增設近年在國際間風靡頗為盛行的新興運動身障朋友匹克球（Pickleball）推廣體驗。吸引25位身障朋友熱絡參與，在匹克球示範老師柯昱妏帶領下，大家很認真投入學習與練習。讓兼具趣味性與社交性的匹克球，帶給高雄的身障朋友也能享受這新興的運動項目，並藉著一顆球、一支球拍，串起彼此交流與陪伴。

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽明天將進行總決賽。圖／大會提供
永達盃高雄國際輪椅網球公開賽明天將進行總決賽。圖／大會提供

輪椅 網球 匹克球

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