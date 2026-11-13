快訊

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲運動機構協會年會落幕 趙士強盼達到交流互惠目的

中央社／ 台北13日電
第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會13日在高雄國家運動訓練中心落幕，國訓中心執行長趙士強（圖）表示，希望達到交流互惠的目的。圖／國訓中心提供 中央通訊社
第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會13日在高雄國家運動訓練中心落幕，國訓中心執行長趙士強（圖）表示，希望達到交流互惠的目的。圖／國訓中心提供 中央通訊社

第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會，今天在高雄國訓中心落幕，8國代表熱情經驗分享，讓為期1天半的座談會笑聲不斷；國訓執行長趙士強表示，希望達到交流互惠的目的。

由國家運動訓練中心主辦的「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會」，從11月11日到13日登場，來自8個國家的運動訓練機構代表齊聚，透過會議與專業交流，分享競技運動發展經驗，深化亞洲運動機構間的合作。

趙士強告訴中央社記者，「自從今年3月上任之後，就一直在準備舉辦年會的後續事宜，包括活動安排、爭取經費等，就是希望藉由這次的活動，讓亞洲各國都能看到並且感受到國訓中心的專業與美好。」

趙士強提到，今年正好也是國訓中心成立50週年，這一路走來經過許多任的董事長、執行長都貢獻良多，再加上運動部成立後也大力的支持。

「我在當選手時的國訓中心，跟現在的國訓中心已截然不同，除了硬體建設外，也多了溫度、文化、運科等，希望藉由這次年會的活動，傳遞出台灣的國訓中心很願意成為亞洲競技運動交流的可靠伙伴。」

這次年會，國訓中心的教育輔導處也一手促成「即時口譯」系統，讓國訓的教練、選手在參與座談時，不會因為語言的關係而聽得「霧煞煞」。

趙士強透露，平常在國訓中心時就會希望教練、選手甚至職員都要加強語言能力，這次有個很棒的機會可以跟外國專業人士交流，若因為語言隔閡而降低學習意願就有點可惜，「很感謝同仁有這樣的想法，並且完成這個即時的口譯作業。」

亞洲運動機構協會（Association of Sports Institutes inAsia，ASIA）由亞洲各國運動訓練機構組成，目前共有20個會員組織，透過年會、研討會等交流機制，促進會員在運動訓練、運動科學及選手支援等領域的經驗分享與合作。

運動 趙士強 高雄

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

青奧／中華代表團送愛心 捐助達卡當地兒福機構電扇及蚊帳

AIT發英雄帖 邀台灣棒球教練赴美交流

女排隊赴日交流 北市大盼深化國際體育合作

台灣文學館赴捷克交流 AI挑戰與獨特文化價值受關注

相關新聞

無動力飛行運動知能研討會登場 跨域交流開創產業新視野

為推動無動力飛行運動載飛體驗與飛旅品牌產業化，運動部全民運動署今天舉辦「115年無動力飛行運動業知能研討會」。本次研討會以「品牌行銷、旅遊體驗及永續營運」為主軸，邀請國際飛行傘教育認證機構講師、媒體影音團隊、產官學代表及專業人員齊聚一堂，透過經驗分享與專業座談，協助業者精進載飛體驗、遊程創新、品牌研發與永續營運。

亞洲運動機構協會年會落幕 趙士強盼達到交流互惠目的

第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會，今天在高雄國訓中心落幕，8國代表熱情經驗分享，讓為期1天半的座談會笑聲不...

國華球場總監勇奪 GCSAA「創新保育獎」冠軍！ 連續三年獲國際肯定

北投國華高爾夫俱樂部總監蔡文生勇奪2026年GCSAA「創新保育獎」冠軍，連續三年獲國際肯定，團隊並推動智慧灌溉、生態保育與資源循環。

熊本羽賽／林湘緹不敵宮崎友花 我國僅剩女雙許尹鏸／林芝昀晉4強

BWF超級500的日本熊本名人賽今天展開8強賽程，我國共有5組人馬相繼當場，但最終僅有女雙許尹鏸／林芝昀順利擊敗中國大陸組合晉級到4強，包括女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁都止步於8強。

從膝傷低潮到亞帕運跆拳道金牌 蕭翔文二連霸背後有教練吳燕妮相挺

中華跆拳道好手蕭翔文今年挑戰亞洲帕拉運動會衛冕，4月訓練時右膝重傷，備戰過程因傷勢與壓力情緒崩潰，所幸教練吳燕妮一路陪伴，適時調整訓練、穩定身心狀態，挺過膝傷低潮，10月赴日奪金，成功衛冕，為台灣代表團拿下本屆首面獎牌與金牌，2年後將進軍洛杉磯帕運。

健力／世界裝備公開健力錦標賽 洪秀靜勇奪女子63公斤1金、2銅

我國健力選手洪秀靜在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」，於當地時間12日完成賽事，奪得女子組63公斤級蹲舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。