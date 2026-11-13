亞洲運動機構協會年會落幕 趙士強盼達到交流互惠目的

第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會，今天在高雄國訓中心落幕，8國代表熱情經驗分享，讓為期1天半的座談會笑聲不斷；國訓執行長趙士強表示，希望達到交流互惠的目的。

由國家運動訓練中心主辦的「2026年第9屆亞洲運動機構協會（ASIA）年會暨研討會」，從11月11日到13日登場，來自8個國家的運動訓練機構代表齊聚，透過會議與專業交流，分享競技運動發展經驗，深化亞洲運動機構間的合作。

趙士強告訴中央社記者，「自從今年3月上任之後，就一直在準備舉辦年會的後續事宜，包括活動安排、爭取經費等，就是希望藉由這次的活動，讓亞洲各國都能看到並且感受到國訓中心的專業與美好。」

趙士強提到，今年正好也是國訓中心成立50週年，這一路走來經過許多任的董事長、執行長都貢獻良多，再加上運動部成立後也大力的支持。

「我在當選手時的國訓中心，跟現在的國訓中心已截然不同，除了硬體建設外，也多了溫度、文化、運科等，希望藉由這次年會的活動，傳遞出台灣的國訓中心很願意成為亞洲競技運動交流的可靠伙伴。」

這次年會，國訓中心的教育輔導處也一手促成「即時口譯」系統，讓國訓的教練、選手在參與座談時，不會因為語言的關係而聽得「霧煞煞」。

趙士強透露，平常在國訓中心時就會希望教練、選手甚至職員都要加強語言能力，這次有個很棒的機會可以跟外國專業人士交流，若因為語言隔閡而降低學習意願就有點可惜，「很感謝同仁有這樣的想法，並且完成這個即時的口譯作業。」

亞洲運動機構協會（Association of Sports Institutes inAsia，ASIA）由亞洲各國運動訓練機構組成，目前共有20個會員組織，透過年會、研討會等交流機制，促進會員在運動訓練、運動科學及選手支援等領域的經驗分享與合作。