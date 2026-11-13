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熊本羽賽／林湘緹不敵宮崎友花 我國僅剩女雙許尹鏸／林芝昀晉4強
BWF超級500的日本熊本名人賽今天展開8強賽程，我國共有5組人馬相繼登場，但最終僅有女雙許尹鏸／林芝昀順利擊敗中國大陸組合晉級到4強，包括女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁都止步於8強。
女雙世界排名第7名的許尹鏸／林芝昀，今年表現亮眼，多次闖進到4強賽，包括日前德國海洛公開賽就攜手拿下亞軍，而本周轉戰日本熊本，兩人再度一路過關斬將，在前兩輪都維持一局未失，且幾乎都是一路輾壓對手的表現晉級到8強。
而今天8強賽兩人則是遭遇世界排名第25的大陸組合羅意／王汀戈，雙方今年6月曾在澳洲公開賽交手，當時兩組人馬苦戰三局後由台灣組合晉級到4強賽。
今天雙方再度碰頭依舊打得拉鋸，首局前段雖然許尹鏸／林芝昀一路落後，但在局沒將差距縮小後，又打出一波3：0的關門攻勢，以21：19先下一城。第二局開局許尹鏸／林芝昀再度陷入落後，但局中一波9：2的攻勢直接奠定勝基，最終以21：12勝出，成為唯一一組晉級到4強賽的台灣選手。
至於我國女單一姊林湘緹，今天則是遭遇日本名將、世界排名第7名的宮崎友花，雙方過去8度交手宮崎友花取得5勝3敗對戰優勢，今天再度碰頭依舊讓林湘緹陷入苦戰，最終宮崎友花就以21：14、21：12直落二勝出，挺進到4強賽。
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