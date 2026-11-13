國華球場總監勇奪 GCSAA「創新保育獎」冠軍！ 連續三年獲國際肯定

從兩度亞軍到首度奪冠，展現台灣高球創新保育實力

北投國華高爾夫俱樂部再傳國際永續捷報！球場總監於美國高爾夫球場管理協會（Golf Course Superintendents Association of America，GCSAA）主辦的 2026 年環境領袖高爾夫獎（Environmental Leaders in Golf Awards，ELGA）評選中，勇奪「創新保育獎」（Innovative Conservation Award）冠軍。繼 2024 年榮獲「健康土地管理獎」亞軍、2025年獲得「創新保育獎」亞軍後，今年更進一步摘下冠軍，連續三年獲得國際肯定。這份榮耀不僅肯定蔡文生總監在環境管理與創新保育上的專業，也展現國華長期支持永續經營、場務團隊持續落實的共同成果。在總監的專業領導下，團隊從友善土地管理、智慧科技應用到自然資源保護，將科學管理與生態保育融入日常養護，持續累積台灣高爾夫球場的永續實力。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「連續三年獲得國際肯定，尤其今年從亞軍更進一步奪下冠軍，我們為球場總監與場務團隊感到高興。球場永續經營的重要前提，是有具備專業判斷與實務經驗的領導人，為團隊建立正確方向，並依據土地、氣候與草坪需求，選擇合適的管理方式。國華提供長期支持，總監帶領團隊將專業落實於日常，才能逐步累積今天的成果。這份榮耀屬於總監，也屬於每一位投入其中的夥伴。」

從兩度亞軍到首度奪冠 專業領導與團隊實踐連續三年獲肯定

北投國華高爾夫俱樂部2026勇奪「創新保育獎」冠軍 以創新管理與生態保育展現台灣高球永續實力。 北投國華高爾夫俱樂部提供

由美國高爾夫球場管理協會（GCSAA）設立的環境領袖高爾夫獎（ELGA），旨在表彰高爾夫球場總監於環境保護、自然資源管理及永續創新等面向的卓越表現，肯定其透過專業管理，帶領所屬球場降低環境衝擊、促進生態永續的實際成果。獎項涵蓋「溝通與宣導」、「健康土地管理」、「創新保育」及「自然資源保護」四大類別。

國華球場總監蔡文生自 2024 年以友善土地管理成果獲得「健康土地管理獎」亞軍，2025 年續獲「創新保育獎」亞軍，今年更於同一類別奪下冠軍。連續三年的肯定，反映總監持續精進管理方式，也展現場務團隊在專業領導下，將保育理念轉化為具體行動的執行力。

何麗純表示：「總監的專業，體現在對球場環境的理解、對問題的判斷，以及帶領團隊持續改善的能力。球場願意支持、領導者具備專業、團隊確實執行，三者相互配合，才能讓永續理念在日常管理中落實，也讓總監與球場共同成長、共享榮耀。」

從專業判斷到創新實踐 以科學管理深化球場永續經營

北投國華高爾夫俱樂部從專業判斷到創新實踐 以科學管理深化球場永續經營。 北投國華高爾夫俱樂部提供

對國華而言，創新保育的基礎，是由具備專業知識與現場經驗的球場總監，依據球場條件設定方向，帶領場務團隊選擇適切的技術與養護方式，並持續觀察成效、調整作法，兼顧球場品質與環境保護。

面對氣候變遷帶來的高溫與降雨不穩定，總監帶領團隊持續優化水資源管理，透過智慧灌溉系統及節約用水措施，依據天候與草坪需求調整灌溉策略，提升水資源運用效率。在球場養護方面，團隊持續探索友善環境的管理方式，包括使用木醋液（Wood Vinegar）輔助病蟲害管理，逐步降低對化學藥劑的依賴；並導入 AI 無人剪草機等智慧設備，提升草坪維護效率。此外，國華也推動植物廢棄物堆肥再利用，將日常養護產生的有機資源重新投入土壤管理，減少資源耗損。

從技術選擇到現場執行，每一項措施都需要專業判斷與團隊協作。透過總監統籌、場務團隊落實，以及球場持續投入資源，國華逐步將科技應用、友善養護與資源循環整合為日常管理的一部分。

從球場養護延伸至生態保育 讓高爾夫與自然環境共存共榮

北投國華高爾夫俱樂部攜手坪頂國小推動生態教育共學，透過生態攝影與實地觀察落實環境教育與永續理念。 北投國華高爾夫俱樂部提供

除了提升球場管理效率，在球場總監與場務團隊的持續投入下，國華也關注球場與周邊自然環境的關係，將生態保育納入養護規劃，透過生態緩衝區維護、原生植物復育及野生動物棲地保護等措施，逐步改善球場生態環境，為不同物種創造更友善的棲息空間。

國華長期進行生態調查與物種觀察，持續記錄球場內的野生動植物，並將調查成果轉化為環境教育資源。何麗純指出，2026 年國華啟動了「綠色高球元年（Green Golf Year One）」，不斷透過生態攝影、生態共學及環境教育等活動，邀請球友與民眾重新認識高爾夫球場的自然價值。無論從球場內部的友善管理到對外的生態知識推廣，國華希望讓更多人理解，高爾夫球場除了提供優質的運動體驗，也能成為生物多樣性保育與環境教育的重要場域。

國際永續肯定持續累積 國華推動台灣高球綠色轉型

北投國華高爾夫俱樂部從球場養護延伸至生態保育 讓高爾夫與自然環境共存共榮。 北投國華高爾夫俱樂部提供

近年來，北投國華持續以國際標準檢視球場經營。除球場總監連續三年獲得 GCSAA 環境領袖高爾夫獎肯定外，國華更於 2026 年成為台灣首座取得 GEO Certified 國際永續高爾夫球場認證的球場。從總監個人的專業表現，到球場整體永續經營成果，兩項肯定相互呼應，展現專業領導、團隊執行與經營支持共同累積的成果，也讓台灣高爾夫球場的永續實踐獲得更多國際關注。

何麗純表示：「國際獎項帶來了榮譽與成就感，但更重要的是讓我們有機會持續檢視自己的管理方式，思考還有哪些可以做得更好的地方。這也激勵我們將國華累積的經驗與更多高爾夫球場同業分享，希望永續不只是單一球場的努力，而是成為整個台灣高球產業共同前進的方向。」展望未來，國華將持續深化智慧管理、自然資源保護及生物多樣性保育，並規劃於今年12月7日透過生態專書發表與綠色高球治理論壇，分享球場生態觀察及永續管理成果，邀集國內外專家共同交流，探討高爾夫產業與自然環境共生的可能性。