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從膝傷低潮到亞帕運跆拳道金牌 蕭翔文二連霸背後有教練吳燕妮相挺

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中華跆拳道好手蕭翔文（右）右膝受傷嚴重，今年赴日出戰亞洲帕拉運動會，再次奪金衛冕二連霸，背後有教練吳燕妮（左）相挺。圖／中正大學提供
中華跆拳道好手蕭翔文（右）右膝受傷嚴重，今年赴日出戰亞洲帕拉運動會，再次奪金衛冕二連霸，背後有教練吳燕妮（左）相挺。圖／中正大學提供

中華跆拳道好手蕭翔文今年挑戰亞洲帕拉運動會衛冕，4月訓練時右膝重傷，備戰過程因傷勢與壓力情緒崩潰，所幸教練吳燕妮一路陪伴，適時調整訓練、穩定身心狀態，挺過膝傷低潮，10月赴日奪金，成功衛冕，為台灣代表團拿下本屆首面獎牌與金牌，2年後將進軍洛杉磯帕運

蕭翔文說，備戰過程極具挑戰，4月訓練時右腳膝蓋受傷嚴重，加上身為亞洲各國鎖定的「共同敵人」，壓力很大，高強度訓練讓他在備戰時情緒一度崩盤，但他告訴自己「把該做的做好」，期望值放太高會摔得很重，不急著想連霸，而是專注、珍視每一場比賽經歷與積累。

中正大學校長蔡少正（中）頒獎表揚運動與休閒教育碩士班學生蕭翔文（左）、教練吳燕妮（右）。圖／中正大學提供
中正大學校長蔡少正（中）頒獎表揚運動與休閒教育碩士班學生蕭翔文（左）、教練吳燕妮（右）。圖／中正大學提供

中正大學校長蔡少正說，蕭翔文訓練的背後，中正大學運競系副教授吳燕妮扮演關鍵角色，每當蕭翔文狀態不對、身體發出警訊或情緒出現起伏時，吳燕妮都會及時制止，引導他放輕鬆，並提醒注意腳部疲勞度，以冷靜、客觀的專業分析幫助他沉澱思考。

對上伊朗選手時，吳燕妮在賽前預作嚴密技術與動向分析，精準預判對手打法變化，比賽第一回合蕭翔文順利拉開比數；但到了第二回合雙方比分陷入僵局一度平手，場面極為緊繃，蕭翔文迅速調整心理素質，冷靜分析對方動態，最終成功拉開兩分分差，奪下關鍵勝利。

中華跆拳道好手蕭翔文（左）今年赴日出戰亞洲帕拉運動會，再次奪金衛冕二連霸。圖／中正大學提供
中華跆拳道好手蕭翔文（左）今年赴日出戰亞洲帕拉運動會，再次奪金衛冕二連霸。圖／中正大學提供

蕭翔文說，備戰過程經歷訓練壓力、身體狀況調整與心理考驗，但他始終提醒自己，只要願意堅持就有機會突破困難，希望透過自己的經歷，讓更多人看見身心障礙運動員，未來會以2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會為下一個目標，讓世界看見台灣運動員can-do精神。

帕運 跆拳道 蕭翔文

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