健力／世界裝備公開健力錦標賽 洪秀靜勇奪女子63公斤1金、2銅

我國健力選手洪秀靜在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」，於當地時間12日完成賽事，奪得女子組63公斤級蹲舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2026年世界裝備公開健力錦標賽」我國前三天累積獲得7金、7銀、6銅，共20面獎牌，緊接12日的賽事中，選手延續奪牌氣勢，女子63公斤級洪秀靜，於蹲舉項目以235公斤的成績力壓烏克蘭等國家選手奪得金牌，之後更分別在硬舉及總和項目以210公斤及560的佳績奪得銅牌。

本次賽事我國代表隊累計已獲得8金、7銀、8銅的優異成績，出於對健力的堅持，選手們挺過無數日夜的高強度訓練，成功在世錦賽繳出亮眼成績單，用實力為國爭光。

運動部表示，近年來我國健力好手征戰國際賽事表現亮眼，屢屢締造輝煌紀錄，未來將持續充實選手的訓練與後勤資源，並從全民運動、競技制度、國際賽會、產業發展、永續多元及基層培育等面向著手，全面健全國內體育生態。期盼成為選手最堅實的後盾，讓更多我國好手在世界舞臺展現實力，再創輝煌佳績。