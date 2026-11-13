青奧／中華代表團送愛心 捐助達卡當地兒福機構電扇及蚊帳

2026青年奧運中華代表團於達卡時間12日在總領隊陳美燕帶領下，前往當地兒童福利機構「兒童王國庇護協會」（Empire des Enfants）進行物資捐助活動，提供電扇、蚊帳及電蚊拍等物資，並與機構兒童一起同樂。

此次中華代表團將選手村教練、選手所使用之電扇、蚊帳及電蚊拍，在各項目隊伍陸續結束賽程返國後，逐一清點、整理，12日由陳美燕帶領團本部同仁送往兒童王國庇護協會。

兒童王國庇護協會由姆博（Anta Mbow）創辦，現年75歲的她2003年創辦此機構，主要收容5至13歲流落街頭與遭受不當對待的兒童，不分種族與宗教，至今已幫助超過5000名兒童。

姆博感謝中華代表團的物資捐助，也親自帶領團員參觀機構各項設施，她說，也許以後不會有機會再見到中華代表團的成員，但感謝這份來自台灣的善心，不但親自送來協會急需的物資，還與小朋友同樂，而非拍完照就離開，感恩這份熱情與陪伴。

此次中華代表團共捐助18台電扇、50頂蚊帳、電蚊拍7支，以及防蚊液等物品，也是兒童王國庇護協會最需要的物資，目前該機構一樓教室內並無電扇，宿舍住有28人。

運動部專門委員周德倫表示，這次因為參加青年奧運才來到非洲塞內加爾，能夠將代表團的物資交給需要的人們使用，是十分難得的機會與緣分，也謝謝塞內加爾人民在青年奧運期間給予代表團的歡迎與協助。

陳美燕表示，「第一次到非洲參加青奧，選手村狀況比較刻苦，沒有冷氣，上舖吹不到電扇，運動部第一時間同意採購電扇支援選手需求，在跟奧會徐秘書長與運動部周專委討論之後要怎麼處理這些物資時，決定委託代表團安全聯絡員吳光宇協助尋找可捐助的在地福利機構，把物資繼續讓需要的人使用。」

「看到他們的環境，的確非常需要電扇、蚊帳及電蚊拍，也幫台灣跟塞內加爾建立一個友誼的橋樑。」陳美燕表示，由於自己住在選手村，也發覺到當地實際上還有比選手村更克難的環境，此次捐助活動既讓中華代表團達到妥善安置物資後續使用的目的，也給予該機構最實質的協助。

中華代表團安全聯絡員吳光宇，從駐普羅旺斯辦事處前來協助代表團，於此案負責尋找適合捐助機構的前置溝通作業。他觀察到兒童王國庇護協會成立時間久，負責人姆博曾旅居法國多年後返回塞內加爾投入公益事業，亦曾受到法國駐塞內加爾大使館表揚，口碑與公信力都足夠，「接洽的過程協會也非常歡迎，順利促成這次往來。」

中華代表團同仁於現場除向該機構員工示範蚊帳使用方式，也分送台灣名產鳳梨酥讓大家品嘗。機構裡的孩童對到訪的代表團員均感到好奇，經過老師的說明後，活潑可愛的孩童與代表團團員一起組隊打籃球對抗賽與桌球對打，藉由運動的交流度過了一段歡樂的午後時光。

中華代表團共捐助18台電扇、50頂蚊帳、電蚊拍7支，以及防蚊液等物品。圖／代表團提供