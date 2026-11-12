115年運動企業認證共198家企業獲證 金質榮譽企業展現永續實踐成果

為鼓勵企業將運動融入職場文化，營造健康友善的工作環境，運動部全民運動署今天舉辦「115年運動企業認證授證典禮」，公開表揚通過年度認證的企業，肯定企業持續推動職工運動、關懷員工健康的努力。今年典禮也邀請長期投入職工運動的金質榮譽企業，展現企業持續深耕健康職場、實踐永續發展的成果，促進獲證企業共同響應，讓運動成為職場日常。

運動部常務次長洪志昌致詞時表示，運動企業認證自105年推動以來，已逐步成為企業推動職工運動、營造健康職場的重要標章，今年申請及獲證家數更創下歷年新高，顯示越來越多企業重視員工健康，並將運動逐步融入企業文化。洪次長也特別肯定23家「金質榮譽企業」長期投入職工運動的努力，期盼透過標竿企業的示範引領，帶動更多企業共同響應。適逢運動部成立滿一週年，未來將持續整合資源、精進認證制度，鼓勵不同規模及產業的企業與醫療院所加入，讓運動從職場延伸至日常生活，並攜手各界實踐「運動壯大台灣」的願景。

運動企業認證自105年推動以來，持續鼓勵企業依據產業特性與員工需求，透過運動課程、體能活動、健康促進措施及友善運動環境等多元方式，提升員工參與運動的機會，全台累計認證企業數已達1185家，受益職工超過138萬人，展現企業積極投入職工運動、打造健康職場的豐碩成果。典禮現場邀集超過百家企業、逾600位獲證代表齊聚一堂，共同見證企業與政府攜手打造健康、永續的運動生態圈。

運動部全民運動署設立「金質榮譽企業」制度，旨在表揚長期投入職工運動、累積十年參與認證的企業，肯定其將運動融入組織文化、持續改善職場運動環境的努力。金質榮譽不僅是對過往投入的肯定，也象徵企業願意持續為員工健康創造更多，足以成為其他企業推動職工運動的重要參考。

今日同步頒發「115年運動年曆生態圈積分賽」成果獎項，共有上百家企業熱情參與，展現強大運動能量。本年度最終由台灣土地銀行股份有限公司奪下冠軍，第二名至第六名依序為上海商業儲蓄銀行股份有限公司、展逸國際企業股份有限公司、老井極上燒肉餐飲有限公司、高雄捷運股份有限公司、柏文健康事業股份有限公司。這些企業不僅積極舉辦內部運動活動，更鼓勵員工跨界參與各式賽事，以實際行動落實企業運動文化。

根據今年度198家獲證單位的資料統計顯示，80%的大型單位設有專職人力進行運動活動之規劃，高於去年的72.7%，62.5%的中小型單位設有專職人力，也高於去年的57%，可看出職場對於職工運動推廣的人力逐漸重視，而職工運動推廣總支出達 8.7億元，顯見無論企業規模大小，職工運動推廣已然成為企業人力管理重要的一環。

全民運動署指出，運動企業認證制度已成為企業推動職工健康的重要指標，今年首度將認證場域擴大並積極邀請醫療院所加入認證的行列，申請認證之企業或醫療院所共有242家，包含企業199家、醫療院所43家，申請家數及獲證家數紀錄創歷年新高，顯示運動文化在各產業間持續擴散、影響深化。面對國際ESG浪潮與永續發展目標（SDGs）趨勢，越來越多企業意識到職工健康與企業競爭力息息相關，紛紛以實際行動投入職場運動。隨著運動部成立滿1週年，政府將持續整合資源，深化全民運動推動工作，並與企業及各界夥伴攜手，讓運動不僅存在於競技場與休閒時間，更能進入職場與日常生活。