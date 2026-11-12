中國信託助攻選手登上國際舞台 勇奪首屆「金質榮譽企業」

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）長期力挺台灣體育發展，助攻選手站上國際舞台，並致力打造運動友善的職場環境，今天與旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）及台灣人壽台南職場共同榮獲運動部頒發「運動企業認證」，中國信託金控長年推動健康職場有成，已連續十年通過認證，今年更獲頒首屆「金質榮譽企業」殊榮。「運動企業認證」開辦11年來，中信金控、中國信託商業銀行及台灣人壽累積抱回23座獎座，運動推廣成果備受政府肯定。

「運動企業認證」授證典禮今天由運動部常務次長洪志昌出席頒獎，中信金控董事會秘書長高人傑、台灣人壽客戶服務處客戶服務三部部長賴其煥副總經理、行政管理處總務部陳美雲協理代表受獎。中信金控董事會秘書長高人傑指出，中國信託除了積極鼓勵員工運動培養健康生活習慣，更扮演台灣體壇重要推手，長期支持棒球、籃球、高爾夫及電競等多元運動產業發展，無論在中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽球場、中華隊征戰東京巨蛋、高爾夫選手於國際舞台揮桿圓夢，都有中國信託相挺的身影。

中國信託為全台首家投入五級棒球運動推展的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職業棒球隊，為台灣棒球培育人才，更連年贊助國際賽事，支持中華隊征戰世界棒壇，今年3月助攻中華隊於世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）首度擊敗韓國隊，寫下台灣棒球歷史新頁。中國信託也舉辦高爾夫賽事接軌國際，並贊助優秀具潛力的高爾夫選手，包括台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA好手俞俊安、於「富士軟片女子公開賽」封后拿下JLPGA第二冠的吳佳晏等優秀選手，讓世界透過高爾夫看見台灣。

為擴大運動影響力，讓運動成為日常，中國信託積極打造運動友善職場，於台北市南港區的中國信託金融園區與內湖區的中國信託行政大樓設置千坪運動場域，提供健身房、飛輪教室、高爾夫球場模擬練習室、游泳池、多功能球場等完善設施，並補助各類運動社團，每月開設逾百堂運動課程，鼓勵員工工作之餘找到適合自己的運動。同時提供40歲以上員工每年一次、40歲以下員工兩年一次健康檢查，從運動促進到健康管理，展現對家人的重視與守護。

台灣人壽亦致力推動健康、活力且友善的職場環境，每年舉辦「健康動動苗條班」步數競賽，結合自主開發的TeamWalk 健康管理APP，鼓勵同仁養成日行7,500步以上的運動習慣，近三年累計步數突破4億步，相當於環繞台灣約233圈，減少約56.8公噸碳排放量，兼顧健康促進與環境永續。此外，自2012年開辦的「祖孫三代健走活動」，15年來累計邁出44公里綠色足跡，等同繞行台灣約405圈，透過每年健走家庭團聚日累積全民健康資產，讓健康與生態跨代永續。

中國信託力挺台灣體壇、助攻選手登上國際舞台，連續十年通過「運動企業認證」，並勇奪首屆「金質榮譽企業」，中信金控董事會秘書長高人傑（中）、台灣人壽客戶服務處客戶服務三部部長賴其煥副總（左）、行政管理處總務部陳美雲協理（右）代表受獎。圖／中信金控提供

運動部常務次長洪志昌（左）今日出席「運動企業認證」授證典禮，頒獎予台灣人壽行政管理處總務部陳美雲協理（右）。圖／中信金控提供