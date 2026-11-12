富邦金控、富邦育樂連五屆獲「運動企業認證」 運動文化深植企業DNA雙雙獲頒金質榮譽企業肯定

從促進員工運動參與到全民運動推廣，富邦金控多年來支持運動發展不遺餘力。富邦金控與旗下子公司富邦育樂今（12）日獲頒運動部全民運動署「運動企業認證」，連續五屆獲獎，今年更雙雙獲頒「金質榮譽企業」，展現富邦長期將運動融入企業文化，並持續擴大體育投入的具體成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦長期重視員工健康，並將打造友善健康職場納入永續願景「激勵」策略，持續從員工需求出發，提供完善的軟硬體設施、多元運動課程及活動，打造兼顧健康與工作平衡的友善職場，並鼓勵員工將運動融入日常生活。未來也將持續串聯企業與員工力量，從健康職場延伸至全民運動與體育人才培育，讓運動所帶來的正向力量持續擴大。

在職場運動環境方面，富邦提供逾百坪員工專屬運動空間，設有韻律教室、飛輪區、舒緩伸展區等，並聘請專業教練提供有氧、瑜珈、舞蹈等團體課程，深受員工歡迎，熱門課程開放報名後經常迅速額滿。此外，富邦也鼓勵同仁透過公司社團參與運動，目前富邦金控及旗下子公司共有25個常態性運動性社團，涵蓋籃球、羽球、路跑、高爾夫、壘球、桌球等項目，累計參與近1萬2仟人次。

除了企業內部，富邦支持台灣體育發展超過30年，將自身定位為「體育推手」，而非單純的企業贊助者，富邦從1993年支持富邦公牛成棒隊開始，逐步投入職業球隊經營，並建立人才接續與球隊營運體系，例如職棒好手范國宸從富邦公牛銜接至富邦悍將，體現從業餘培育到職業舞台的人才發展路徑。此外，富邦也贊助奧運舉重金牌郭婞淳、鞍馬銀牌李智凱、今年奪下澳門公開賽冠軍的高球選手王偉軒等多名菁英選手，並以長期職涯支持取代短期商業合作，降低選手訓練及競賽過程的風險，讓選手能更專注於競技表現。

富邦自2009年開始支持臺北馬拉松，並逐步擴大至萬金石馬拉松、田中馬拉松及高雄富邦馬拉松，成為金融業唯一贊助國內四大馬拉松的企業。富邦也進一步把大型運動平台延伸至員工參與及運動平權，透過「有志一同」公益平台號召員工走進賽事第一線投入志工服務，2026年截至11月初，運動賽事志工服務已累計逾6,200小時。此外，富邦並攜手中華視障路跑協會推動視障陪跑服務，鼓勵金控及子公司同仁接受培訓並持續投入陪跑，今年居家陪跑志工服務已累計逾1905小時，以長期陪伴協助視障跑者養成規律運動習慣。

從健康職場，到球隊與人才的長期培育、賽事平台共建，再延伸至全民運動及運動平權，富邦持續將既有運動資源相互串聯，讓運動投入創造更多元的效益。

富邦金控、富邦育樂獲頒「運動企業認證」，由運動部常務次長洪志昌(左)頒發獎座。 富邦金控提供