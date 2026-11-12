足球／破除內鬨傳聞 孫興慜聯合4核心聲明：為南韓足球樹立榜樣

南韓國家足球隊近期深陷內鬨傳聞，隊長孫興慜聯合陣中核心金玟哉、黃喜燦、黃仁範與李在城今天發表聯合聲明，正式打破外界對於陣中出現心結的謠言，這5名球員目前正於杜哈備戰接下來對陣沙烏地阿拉伯與卡達的國際友誼賽，強調彼此目標一致，盼能以好榜樣帶領南韓足球開創下一個篇章。

南韓在今年世足賽分組賽表現不如預期，首戰雖以2：1擊敗捷克，但隨後分別以0：1不敵墨西哥與南非，無緣晉級淘汰賽，黯然出局後，總教練洪明甫與足協會長鄭夢奎雙雙在輿論壓力下辭職。

隨後足壇流言四起，指稱球隊內部存在世代鴻溝，聚焦於1996年出生的「96連線」金玟哉、黃仁範、黃喜燦，與1992年生的大哥孫興慜及李在城之間產生嫌隙，甚至在10月對陣烏茲別克的友誼賽後傳出金玟哉等人萌生退意。

對於種種風波，5名球員在今天透過南韓足協發布的正式聲明中表達歉意，並澄清相關傳聞純屬誤解。他們指出，這次爭議並非源自球員間的個人矛盾，而是出發於對國家隊必須變得更好的共同危機意識，更鄭重否認曾以退休為條件提出無理要求。此前之所以未逐一解釋，是希望在內部充分溝通，避免誤解擴大，如今他們決定將不必要的爭議拋在腦後。

新任主帥莫雷諾此次仍將這5名身處風暴中心的球員悉數徵召，他強調這幾位球員皆展現出願意為國家奉獻一切的決心，雙方已在內部進行坦誠溝通。球隊將把直到下一屆亞洲盃為止的時間作為徹底準備的契機，與足協緊密配合，以球場上的表現回報球迷的支持。