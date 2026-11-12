健力／世界裝備公開賽 吳宜衡硬舉摘金、江凱傑包辦1金1銅

我國健力選手吳宜衡、江凱傑在土耳其伊斯坦堡參加「2026年世界裝備公開健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月11日完成賽事，分別奪得男子組74及83公斤級硬舉項目金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2026年世界裝備公開健力錦標賽」我國共派出16位選手，在11月9日及10日的賽事中表現優異，共斬獲5金、7銀、5銅的佳績，在11日的賽事中，選手們乘勝追擊，我國男子74公斤級選手吳宜衡發揮卓越實力，在硬舉項目，以307.5公斤的成績力壓蒙古、哈薩克等國家選手奪得金牌，緊接登場的男子83公斤級江凱傑選手，延續著高昂氣勢，先是在硬舉項目以335公斤的佳績奪得金牌後，更在總和項目，以915公斤的成績取得銅牌。

本次賽事我國代表隊累計已獲得7金、7銀、6銅的優異成績，選手們於對健力的高度執著，熬過漫長且嚴苛的備戰期，成功在世界錦標賽的舞台上展現出卓越的訓練成效並獲得佳績，為我國爭取榮耀。

吳宜衡在硬舉項目以307.5公斤的成績奪得金牌。圖／中華民國健力協會提供

運動部表示，未來將持續挹注資源，提供選手完善的訓練及後勤支援，並積極落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育等六大方向，期盼完善我國運動環境，並讓更多運動員能在世界舞台展現實力，再接再厲，為我國續創佳績，寫下榮耀新篇章。