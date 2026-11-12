定向越野／2026亞洲暨亞洲青年及青少年錦標賽 楊絜如、謝品安擠進5強

2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年定向越野錦標賽，今天（12日）進行壓軸的中距離賽，中華隊在18歲女子組與20歲女子組分別由楊絜如、謝品安擠進5強，楊絜如排名第4，謝品安獲第5名。

這項在中國桂林覺舉行的亞洲定向越野年度大賽，經過4天激烈競技後，今天中午圓滿結束，大會於晚間舉行頒獎閉幕式，各國好手相約明年哈薩克亞洲青年及青少年定向越野賽再見。

中華隊今年共派出23位選手與賽，首日由男子16歲組奪得接力賽銅牌，後續賽事雖未能再添獎牌，但選手仍賣力突圍，尤其女子隊連日來都擠進5強，讓教練陳俊民與林志遠相當滿意。領隊劉財發今天也繼續頒發進入6強的選手獎金，期許大家明年哈薩克亞青賽再創佳績。

中華隊將於明天（13日）返台。