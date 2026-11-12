TPVL／温逸凱加盟台北伊斯特 場上拚進攻場下愛躺床

新賽季披上台北伊斯特戰袍，温逸凱對自己有著明確期待，希望透過進攻火力分擔球隊得分重任，與隊友共同提升團隊戰力。場上的他活潑、積極，私底下卻有著截然不同的一面，不僅喜歡躺在床上滑手機，也坦言自己相當愛吃炸物。談到比賽表現，他則展現出對自己的高標準，即使進攻表現順利，仍會檢視每一次處理球的細節，期待自己能做得更好。

加盟台北伊斯特 盼分擔進攻火力

新賽季的個人目標，温逸凱(11號)表示，透過平時的訓練與實戰表現，逐步證明自己的價值。 台北伊斯特温逸凱提供

談到新賽季加入台北伊斯特，温逸凱對自己有著明確的定位與期待。他觀察到，上個賽季高偉誠是球隊重要的得分主力，因此希望自己的加入，能為球隊帶來更多進攻選項，分擔進攻端的壓力，讓團隊的得分配置更加完整。

至於新賽季的個人目標，温逸凱表示，自己沒有設定過多複雜的計畫，而是希望無論面對什麼樣的對手，都能在比賽中充分展現實力，把能力發揮出來。他認為，與其過度思考結果，不如專注於自己能掌握的事情，透過平時的訓練與實戰表現，逐步證明自己的價值。

訓練自律 飲食隨性温逸凱難擋炸物誘惑

在體能維持方面，温逸凱指出，每週都有安排重量訓練與體能訓練。 台北伊斯特温逸凱提供

在體能維持方面，温逸凱指出，每週都有安排重量訓練與體能訓練，因此對自己的體能狀態並不太擔心。不過，談到飲食管理，他則露出較為生活化的一面。

温逸凱說，自己其實很喜歡吃垃圾食物，尤其經過高強度訓練後，總會想吃些好吃的東西犒賞自己，其中又以炸物最受他青睞。他說，相較於國訓期間有餐廳提供較健康的飲食，回到球隊後，有時比較容易放縱口腹之慾。對他而言，在辛苦訓練之餘，偶爾享受美食也是生活中的小確幸。

場上活潑 場下慵懶反差個性藏不住

温逸凱場上與場下有著明顯反差。 台北伊斯特温逸凱提供

球場上的温逸凱，經常展現活潑、充滿動能的一面，不過回到日常生活，他卻形容自己是個相當懶散的人，場上與場下有著明顯反差。

談到休息時的生活模式，温逸凱笑說，自己可以整天待在床上一整天，滑手機、睡覺，醒來後繼續滑手機，累了再睡，生活相當簡單。有時候即使沒有真的睡著，也只是躺在床上滑手機，直到感到疲倦才休息。

以排球為主 休閒偶爾玩電腦

至於球場以外的興趣，温逸凱指出，偶爾會玩電腦。 台北伊斯特温逸凱提供

至於球場以外的興趣，温逸凱指出，自己平常除了排球之外，並沒有太多特別的休閒活動，偶爾會玩電腦，但目前還沒有發展出其他固定興趣。温逸凱表示，由於每天的生活幾乎都圍繞著訓練與比賽，時間大多留給排球，能夠自由運用的空檔相對有限，也讓他的日常生活顯得相當單純。

對他而言，排球不只是工作與競技，更是目前生活中相當重要的一部分。訓練比賽與休息，構成了日常生活的主要內容，也讓他在球場之外，保有簡單自在的生活方式。

讓球技成為名片 期待更多球迷看見自己

温逸凱(右)始終保持平常心，才能按照自己的步調持續前進。 台北伊斯特温逸凱提供

面對外界的關注與評價，温逸凱始終保持平常心。他認為，球員最重要的任務就是專注訓練、全力投入比賽，做好每個階段該完成的事，不必過度受到外界聲音影響，才能按照自己的步調持續前進。

對於球迷的支持，温逸凱坦言感到開心，也期待未來能有更多來自不同地方的球迷關注自己。不過，比起刻意經營場外形象，他更希望透過實際表現獲得認同。談到希望球迷如何認識自己，他笑說，希望大家先因為場上的球技注意到他，再逐漸了解球場以外的自己。

從加盟台北伊斯特、期待分擔團隊進攻責任，到場下展現率真又隨性的生活態度，温逸凱呈現出不同於球場上的另一面。對於自己的職業生涯，他依舊將重心放在實力累積與技術提升，希望用每一次進攻、每一場比賽，讓球迷看見自己的成長。

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